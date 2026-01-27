Aile desteği güçlü bireylerde sanal kumar bağımlılığının daha düşük olduğu gözlendi

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü (BAMER) Prof. Dr. Hasan Hüseyin Taylan, aile destek sisteminin güçlü olduğu bireylerde sanal kumar bağımlılığının daha düşük olduğunu gözlemlediklerini açıkladı.

Prof. Dr. Taylan, BAMER olarak Sakarya'da denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan 429 yükümlü ile sanal kumar oynama ve bağımlılığına ilişkin yüz yüze anket tekniğiyle verilerin toplandığı akademik araştırmayı Adalet Bakanlığınca Antalya'da düzenlenen "Türk Denetimli Serbestlik Sistemi 20. Yıl Uluslararası Kongresi"nde bildiri olarak sundu.

AA muhabirine araştırmaya ilişkin bilgi veren Taylan, Sakarya denetimli serbestlik yükümlülerinden 400'den fazla kişiyle yüz yüze görüşme sağladıklarını söyledi.

Görüşme yapılan kişilerde sanal kumar oynama oranının yüzde 10 olduğunu, dünya ortalamasında bunun yüzde 3-4 bandında seyrettiğini, dolayısıyla bu oranın yüksek olduğunu vurguladı.

Taylan, aile ve sosyal destek sisteminin bağımlılıkla mücadelede ciddi oranda olumlu etkisinin olduğunu gördüklerini dile getirerek, "Aile ve sosyal destek sistemleri güçlü olursa bağımlılıktan olumsuz etkilenme azalmakta." diye konuştu.

Dijital ortam, fiziksel mekan bağımsızlığı oluşturuyor

Çalışmada, 35 yaş altındaki kitlenin üstündeki kişilere göre daha bağımlı olduğunun görüldüğüne değinen Taylan, "Eğitimi düşük nüfus gruplarında bağımlılığın daha yüksek olduğunu görüyoruz. Çalışmamız için en önemli kısımlardan biri de boşanmış ya da ayrı kişilerde, bekar veya evli olanlara göre bağımlılığın çok yüksek olduğu. Dijital oyun oynayanların, ciddi anlamda sanal kumar bağımlısı olma ihtimalinin yüksek olduğunu belirledik." şeklinde konuştu.

Taylan, araştırmaya ilişkin diğer bulgularından bahsederek, şöyle devam etti:

"Sosyal destek sisteminin güçlü olduğu bireylerde sanal kumar bağımlılığı daha az ve sanal kumar bağımlılığının intihara dönüşmesi de azalmakta. Aile destek sisteminin güçlü olduğu bireylerde sanal kumar bağımlılığının daha düşük olduğunu gözlemlemekteyiz ve sanal kumarın intihar düşüncesine etkisinde de aile destek sisteminin aracılık rolü olduğunu görmekteyiz. Aile destek sistemi güçlü olan bireylerde sanal kumar bağımlısı olsa da intihara dönüşmesinin daha düşük ihtimal olduğunu gözlemlemekteyiz."

Taylan, internet aracılığıyla dijital cihazlar üzerinden gerçekleştirilen bahis ve şans oyunlarının kumarhanelerden farklı olarak 24 saat kesintisiz erişim ile fiziksel mekan bağımsızlığı gibi ortamlar oluşturduğunun altını çizdi.

"Öncelikle ciddi anlamda siber denetime, reklam yasaklarına ihtiyaç var." diyen Taylan, toplumsal farkındalık konusunda ulusal eylem planı gibi çalışmalar ile medya ve ailelere eğitim verilmesi aracılığıyla başlatılan topyekün seferberliğin de davranışsal bağımlılıklar, yasa dışı bahis ve sanal kumarda oranları azaltılacağını ümit ettiklerini söyledi.

Teknolojiye sürekli erişim ve ekonomik motivasyon bağımlılıkta önemli etkenler

Risk faktörü üzerine yapılan araştırmalarda sanal kumarı erkeklerin çok daha fazla oynadığını ve genç yaşta başlandığını dile getiren Taylan, ailede kumar öyküsünün bulunmasının etkili faktörlerden biri olduğunu ifade etti.

Taylan, dijital teknolojinin sürekli erişim ve anonimlik özelliğinin de bağımlılığın artmasında önemli nedenler arasında yer aldığına işaret ederek, "Ekonomik motivasyonun burada çok etkili olduğunu görebiliyoruz. Pazarlama ve reklamlar da burada çok etkileyen faktör olarak önümüze çıkmakta. Özellikle sosyal medya fenomenlerin ve ünlü isimlerin yer aldığı agresif reklam kampanyalarının aslında bağımlılık oranının artmasında ciddi etkisi olduğunu görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sanal kumar bağımlılığının finansal çöküşe neden olduğuna dikkati çeken Taylan, "Aile ilişkilerini olumsuz etkileyip aile bütünlüğüne zarar verici nitelikte. Boşanmalar, sosyal izolasyon gibi toplumsal sonuçları da var. Genel olarak toplumsal sistemin zayıflatılması gibi olumsuz sonuçları da zikredebiliriz." diye konuştu.