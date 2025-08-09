Samsun'un Türkeli Plajı'nda 8 Yaşındaki Çocuk Boğulma Tehlikesi Geçirdi

Samsun'un Türkeli Plajı'nda 8 Yaşındaki Çocuk Boğulma Tehlikesi Geçirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Türkeli ilçesinde 8 yaşındaki B.A., serinlemek için girdiği denizde akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. Olay yerine ulaşan cankurtaran ve sağlık ekipleri, çocuğu sudan çıkararak hastaneye kaldırdı.

Samsun'un Sinop'un Türkeli, 8 yaşındaki 1 çocuk denizde boğulma tehlikesi geçirdi.

Türkeli Plajında serinlemek için denize giren B.A. (8) bir süre sonra akıntıya kapıldı

İhbar üzerine bölgeye cankurtaranlar ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sudan çıkarılan çocuk, Türkeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ramazan Özcan - Güncel
Transfer tahtaları açılan Kayserispor 1 saatte 8 transferi açıkladı

Transfer tahtaları açıldı, 1 saatte tam 8 transfer açıkladılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil İçin ABD'ye giden Yeliz Yeşilmen isyan etti

Tatilde çileden çıktı! ABD'ye giden Yeliz Yeşilmen'den şaşırtan itiraf
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.