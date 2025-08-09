Samsun'un Türkeli Plajı'nda 8 Yaşındaki Çocuk Boğulma Tehlikesi Geçirdi
Samsun'un Türkeli ilçesinde 8 yaşındaki B.A., serinlemek için girdiği denizde akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. Olay yerine ulaşan cankurtaran ve sağlık ekipleri, çocuğu sudan çıkararak hastaneye kaldırdı.
Türkeli Plajında serinlemek için denize giren B.A. (8) bir süre sonra akıntıya kapıldı
İhbar üzerine bölgeye cankurtaranlar ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sudan çıkarılan çocuk, Türkeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
