Samsun, Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne Ev Sahipliği Yapacak

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yılki dördüncü durağı olan Samsun'da etkinlikler 21 Haziran'da başlayacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Samsun Kültür Yolu Festivali İletişim Biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kurtuluş Mücadelesi'nin başladığı şehir Samsun, festival kapsamında 9 gün boyunca birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Kentte 40 noktada 400'den fazla etkinlikle, Milli Mücadele'nin meşalesinin yakıldığı şehir Samsun, şimdi de Türkiye'nin kültürel yolculuğuna ışık tutacak. Festival ile ziyaretçiler, Samsun'un tarihi ve kültürel dokusunu sanatla harmanlayan sergiler aracılığıyla şehrin ruhunu yakından tanıma imkanı bulacak.

Festival kapsamında Samsun Atatürk Kültür Merkezi Galerisi'nde iki özel sergi sanatseverlerle buluşacak. "Minyatürlerle Samsun" sergisi, şehrin tarihi ve kültürel dokusunu minyatür sanatıyla gözler önüne serecek. Aynı mekanda yer alacak "Anadolu Masal Yolu Anlatımlı Masal Sergisi" ise ziyaretçileri, geleneksel Anadolu masallarının büyülü atmosferine taşıyarak anlatım ve görsellerle zenginleştirilmiş bir deneyim sunacak.

Tütün İskelesi'nde gerçekleşecek "Gökyüzünden Türkiye" sergisi, Türkiye'nin eşsiz coğrafyasını kuşbakışı görüntülerle yansıtarak, ülkenin doğal ve kültürel zenginliklerini farklı bir bakış açısıyla ele alacak.

Atatürk'ün orijinal üniforması Samsun'da

Gazi Müzesi, Hisart Canlı Tarih Müzesi'nin özel koleksiyonuna ait "Milli Mücadele" sergisiyle ziyaretçileri tarihin derinliklerine götürecek. Nejat Çuhadaroğlu'nun küratörlüğünde hazırlanan sergide, Atatürk'ün orijinal üniformasının da aralarında bulunduğu onlarca eser Samsunlularla buluşacak.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi Sergi Alanı'nda ise iki etkileyici sergi sanatseverleri bekliyor. "Sonsuz Şehirler", farklı şehirlerin zamansız yapıları ve kültürel kimliklerini resim sanatı aracılığıyla yorumlayarak, Endülüs'ten Osmanlı'ya uzanan kadim şehirleri resmediyor. "Tılsım" sergisinde ise tılsımlı gömlek geleneğimiz tuvalde yeniden hayat bulacak.

Samsun Müzesi, festival kapsamında çok katmanlı sergilerle ziyaretçilerine zengin bir kültürel deneyim yaşatacak.

Kent konserlerle şenlenecek

Festival coşkusunu müzikle taçlandıran konserler, kentin dört bir yanında müzikseverlerle buluşacak. Ebru Yaşar, Sinan Akçıl, Resul Dindar, Merve Özbey, Ferhat Göçer, Haluk Levent, Burak Kut ve Alişan gibi ünlü sanatçılar, Batı Park'ta kurulacak ana sahnede hayranlarıyla bir araya gelecek.

Ayrıca Samsun Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi, Samsun Atatürk Kültür Merkezi Zehra Yıldız Sahnesi, Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi ve Tütün İskelesi de festival boyunca birbirinden değerli sanatçı ve müzik topluluklarının konserlerine ev sahipliği yapacak.

Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesi'nin sezon boyunca kapalı gişe sahnelenen oyunları ve performansları da festival kapsamında Samsunlu sanatseverlerle buluşacak.

Doğu Park'ta dokuz gün boyunca içinde birbirinden renkli aktivitelerin, atölye çalışmalarının, sahne gösterilerinin, tiyatroların, oyun alanlarının ve daha birçok etkinliğin yer aldığı "Çocuk Köyü" kurulacak.

Festival kapsamında Paribu Cineverse Piazza Samsun'da yerleştirilen piyanolarda gençler, "Sen de Çal" projesi kapsamında yeteneklerini sergileyecek. "Sen de Söyle" kabininde ise Samsun'un yeni yıldızı olabilmek için ilk adımlarını atacaklar.

Ayrıca Atakum İskele, Tütün İskelesi ve Cumhuriyet Meydanı önünde kurulacak "Sokak Sahne"de genç müzisyenler performanslarını izleyicilerle buluşturacak.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin düzenlendiği şehirlerde, o kente özgü mutfak kültürünü yaşatacak restoranlar "Lezzet Noktası" olarak belirleniyor. Samsun Kültür Yolu Festivali'nde gastronomi değerlerini tanıtmak amacıyla Merve Akkuş, İdil Açıkalın ve Barbaros Yoloğlu gibi ünlü şefler, Samsun'da belirlenen 12 "Lezzet Noktası" restoranında yöresel yemekler yapacak.

Festival 29 Haziran'da sona erecek.