Samsun, Kastamonu ve Sinop'ta İsrail protesto edildi

Samsun, Kastamonu ve Sinop'ta, Filistin'e destek ve İsrail'i protesto gösterileri düzenlendi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) öğrencileri, İsrail'in Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemilere saldırısına tepki amacıyla cuma namazının ardından OMÜ Kampüs Camisi önünde toplandı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan üniversite öğrencisi Abdülhamit Şenocak, sadece bir coğrafyanın değil, insanlığın vicdanının yeniden ses bulduğu bir ana şahitlik ettiklerini söyledi.

Sessiz kalmanın zalimin zulmüne ortak olmak anlamına geldiğini vurgulayan Şenocak, şunları kaydetti:

"Bizler, insanlık imtihanında vicdanın sesi olmak için buradayız. Gazze'de günlerdir süren yıkım ve acıların ardından nihayet ateşkes ilan edildi. Bu karar binlerce masumun hayatını kurtaracak, çocukların bir nebze olsun nefes almasına vesile olacaktır. Ateşkesin sağlanmasında Türkiye'nin kararlı duruşu, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın adalet merkezli yaklaşımı ve tüm dünyada yükselen vicdan sesleri belirleyici olmuştur. Türkiye her zaman olduğu gibi bugün de mazlumun, barışın öncüsüdür."

Konuşmanın ve dua edilmesinin ardından gösteri sona erdi.

Kastamonu

Kastamonu'da cuma namazı sonrası Nasrullah Camisi önünde bir araya gelen vatandaşlar, İsrail'in saldırılarını kınadı.

Kastamonu İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği Başkanı İdris Güler, grup adına yaptığı konuşmada, onurlu bir direnişe destek vermek amacıyla bir araya geldiklerini ifade etti.

Onlarca ülkeden aktivistin katıldığı Küresel Sumud Filosu'ndaki gemilerin ve insanların devletlerin ve dünyanın gözü önünde hukuksuzca alıkonulduğunu belirten Güler, "İsrail, Gazze'ye gıda ve tıbbi yardım taşıyan bu gemilerin ulaşmasını engelledi. İşgalciler, tonlarca ağırlıktaki bombaların ve insanlık dışı saldırılarının yanında insani yardımların girişini de engelleyerek açlığı Gazze'de silah olarak kullanıyor. Sosyal medyada, sokakta, her yerde Gazze'nin onurlu mücadelesini anlatmalı ve işgale karşı duruşumuzu her gün daha güçlü bir şekilde sürdürmeliyiz." diye konuştu.

Dünyanın tarih boyunca görülen en büyük zulümlerden birine şahitlik ettiğine dikkati çeken Güler, "Son bilgilere göre Filistin'de büyük kısmı kadın ve çocuk olmak üzere 70 bine yakın kişi şehit oldu, 165 binden fazla kişi yaralandı ve binlerce insan hala enkaz altında kayıp. İsrail'in yaklaşık 150 bin ton patlayıcı kullanarak adeta taş üstünde taş bırakmadığı saldırılarda 268 bin konut tamamen, 153 bin konut kısmen yıkılırken, 148 bin konut ise ciddi hasar aldı ve oturulamaz hale geldi." ifadelerini kullandı.

Herkesin Gazze'deki işgalin son bulması için mücadele etmesi gerektiğinin altını çizen Güler, "Uluslararası kuruluşlar ve devletler, İsrail'in zulmünün önüne geçmek için atılması gereken adımları daha fazla gecikmeden bir an önce atmalıdır." açıklamasında bulundu.

Sinop

Sinop'ta cuma namazının ardından Alaaddin Camisi önünde İHH, İlim Yayma Cemiyeti, Önder, Cihannüma, Memur-Sen üyeleri ile din görevlilerinin bir araya gelerek oluşturduğu " Filistin'e Destek Platformu" tarafından gösteri düzenlendi.

Türk ve Filistin bayrakları taşıyan katılımcılar, "Özgür Filistin'in yanındayız", "Filistin için kıyamdayız" şeklinde slogan attı.

Ortak basın metnini okuyan Sinop İHH Derneği Başkanı Fatih Özcan, Amerika ve Batı'nın desteğini alan, her türlü teknolojiye sahip kibir abidesi İsrail'in amacına ulaşamadığını, girdiği bataklıktan kurtulmak için anlaşmayı kabul etmek zorunda kaldığını belirterek, "Şüphesiz bu Hamas'ın apaçık zaferi ve İsrail'in hezimetidir." dedi.

İsrail'in iki yıldır okul, hastane, ibadethane, kadın, çocuk, yaşlı umursamadan tam barbarlık sergilediğini vurgulayan Özcan, "Gazze şehri yok edildi, Filistin halkı çok ağır bedeller ödedi. Gelinen noktada ise yapılan bu anlaşmayla Hamas'ın bölgesel ve uluslararası düzeyde siyasi bir aktör olarak varlığı tanınmış oldu." diye konuştu.

İsrail'in yaptığı anlaşmaya güvenmediklerini dile getiren Özcan, "Hamas'ın zaferini tebrik ediyor, sadece son iki yıl değil, neredeyse 80 yıldır çekilen acıların, verilen bedellerin mükafatının yüce Rabb'imiz katında karşılık bulduğuna ve bulacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Gösteri, duanın ardından sona erdi.