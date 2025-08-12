Samsun'da Okula Ziyaret: Eşyaları Tahrip Eden Zanlılar Aranıyor
Samsun'un Çarşamba ilçesindeki Çınarlık Yalı İlkokulu ve Anaokulu'na giriş yapan kişi ya da kişiler, içerideki eşyaları tahrip ederek okulun Türk bayrağını indirdi ve Atatürk posterini yere attı. Olayın ardından jandarma ekipleri soruşturma başlattı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir okula giren kişi ya da kişiler sınıftaki eşyalara zarar verdi.
Yalı Mahallesi'nde bulunan Çınarlık Yalı İlkokulu ve Anaokulu'na kapı camını kırarak giren kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler içerideki eşyalara zarar verdi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.
Zanlı veya zanlıların okulun bahçesindeki Türk bayrağını aşağı indirdiği, sınıf içinde duvarda asılı Atatürk posterini yere attığı ve sınıflardaki eşyaları tahrip ettiği görüldü.
Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri de konunun takip edildiğini, jandarma ekiplerince konunun araştırıldığını ifade etti.