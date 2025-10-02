Haberler

Samsun'da 2 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Samsun'da 2 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un İlkadım ilçesinde cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde cip ile otomobilin çarpıştığı 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kaza, dün saat 21.00 sıralarında İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi Polatlı Bulvarı'nda meydana geldi. Avni G. (20) yönetimindeki 55 ASV 475 plakalı cip ile Nursel Ö. (43) yönetimindeki 55 SU 873 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Nurhan Özer (45) hayatını kaybetti, sürücüler Avni G. ve Nursel Ö. ile otomobildeki Güllü Özer (16) yaralandı.

Samsun'da 2 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

KAZAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kaza sonrası cipin alev alan motoru, yakındaki akaryakıt istasyonunda çalışanlar tarafından söndürüldü. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Güllü Özer de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaralı sürücülerin tedavisi devam ederken, kazanın akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul Başsavcılığından Sumud gözaltılarına soruşturma

Başsavcılık harekete geçti! Sumud gözaltılarına soruşturma
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Davutoğlu ve Babacan yıllar sonra yan yana geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Davutoğlu ve Babacan yıllar sonra yan yana geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.