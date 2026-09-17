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Samsun'da bu yıl iç sulara 2 milyon 412 bin sazan yavrusu bırakılacak

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Samsun'da bu yıl iç sulara 2 milyon 412 bin sazan yavrusu bırakılacak
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Samsun'da "İç Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında bu yıl sonuna kadar 23 avlak sahasına 2 milyon 412 bin 500 balık yavrusu salınacak.

Samsun'da "İç Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında bu yıl sonuna kadar 23 avlak sahasına 2 milyon 412 bin 500 balık yavrusu salınacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen İç Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi ile ekosistemin canlılığının korunması, biyolojik çeşitliliğin artırılması ve gelecek nesillere daha sağlıklı bir doğa bırakılması hedefleniyor.

Baraj ve göllerde her yıl düzenli olarak yürütülen balıklandırma çalışması kapsamında 5 yıllık dönemde Samsun genelindeki iç sulara 12 milyon 680 bin sazan yavrusu bırakıldı.

Bu yıl sonuna kadar Samsun genelindeki iç sulara bırakılacak 2 milyon 412 bin 500 yavru sazanla bu sayının 15 milyon 92 bin 500'e ulaşması hedefleniyor.

Ayrıca ekosistemin korunması amacıyla Yeşilırmak Nehri'ne de 30 bin mersin balığı yavrusu salındı.

Balıklandırma çalışmaları kapsamında Bafra ilçesindeki Kolay Baraj Gölü'ne sazan yavrusu salınması amacıyla tören düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü İcabi Çağan, burada yaptığı konuşmada, bakanlıklarının İç Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi kapsamında üretme istasyonlarında üretilen yavru balıkların ülkenin birçok noktasına ulaştırıldığını söyledi.

Suya bırakılan 5 ile 8 gram ağırlığında yavruların 3-4 yıl içinde avlanabilir boya gelmesini beklediklerini dile getiren Çağan, "Geçen yıl 100 milyon civarında balık ülkemizin tüm iç sularına dağıtıldı. Bu yıl da üretme istasyonları müdürlüklerinde 100 milyonun üzerinde balığın yurt genelinde tüm iç sulara dağıtıldığını biliyoruz." dedi.

Kolay ve Çevre Köyleri Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Adnan Öztürk ise göle bırakılan yavruların 3 sene içinde 2,5-3 kilogram ağırlığa ulaştığını belirterek, "Gölün serbest gezen balığını biz tutuyoruz ve halkla buluşturuyoruz. Hem biz geçimimizi sağlıyoruz hem de insanlar ucuz balık yiyor. Sazan, bizim yerli balığımız. Onun dışında kafeslerden kaçan alabalığımız var. Ayrıca devletin attığı sudak diye bir balık, bunların çeşitliliğini sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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