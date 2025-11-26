Haberler

Samsun'da 9 Köpeğin Ölümü Üzerine Siyasi Tartışmalar

Samsun'da 9 Köpeğin Ölümü Üzerine Siyasi Tartışmalar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, 9 köpeğin ölümü sonrası siyasi tartışmalardan üzüntü duyduğunu belirtti. Olayla ilgili adli ve idari soruşturmalar başlatılırken, hayvanların bakımından sorumlu olduklarını vurguladı.

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde, 9 köpeğin ölü bulunmasına ilişkin açıklama yapan İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Bu durumun sanki hayvanlara kötü muamele varmış gibi siyasi bir mecraya çekilmesi beni çok üzdü. Çünkü hep söylediğim bir şey var: Hayvanların canı bize emanet. Bunun hesabını yarın Allah'a vereceğiz. Biz bu inançtayız. Benim olduğum yerde hiç kimse hiçbir canlıya zarar veremez" dedi.

İlkadım ilçesi Kadamut Mahallesi Kurtuluş Yolu'ndaki çöp konteynerinde 24 Kasım Pazartesi günü saat 19.30 sıralarında 9 köpek ölü bulundu. Sokak hayvanlarını beslemeye gelen hayvanseverler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İlkadım Jandarma Komutanlığı ekipleri, olaya ilişkin inceleme başlattı. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlattı. Hayvanlardan doku ve kan örneği numuneleri alınıp Tarım ve Orman Bakanlığı Samsun Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğüne gönderildi. Toksikoloji raporlarının önümüzdeki günlerde açıklanacağı ifade edildi.

Bu arada bugün inceleme için İlkadım Belediyesi Hayvan Yaşam Alanına giden CHP İl Başkanlığı üyeleri, jandarma ekipleri tarafından durduruldu. Alana girişlerine uzun verilmedi. Kısa süreli bir gerginliğin ardından toplanan kalabalık bölgeden uzaklaştırıldı. İlkadım Belediye Başkanı İnsan Kurnaz da konuyla ilgili açıklama yaptı. 9 köpeğin ölümü hakkında olayın siyasi bir duruma çekilmesinden dolayı çok üzüldüğünü söyleyen Başkan Kurnaz, "Sadece hayvanseverler değil, orada konuyu siyasete çekmek isteyen bazı siyasi partilerin özellikle kışkırtıcı bir tutum sergileyip olayı tamamen siyasi bir argümana çevirmeye çalışmaları beni çok üzdü. Çünkü orada bizim meclis üyelerimiz de vardı, farklı partilerin meclis üyeleri de vardı. Üstelik bu arkadaşlarımız daha 20 gün önce hayvan yaşam alanımızı gezdiler, orayı bizzat gördüler. Bu yüzden gerçekten üzüldüm. İki gün önce ortaya çıkan ve hepimizin içini acıtan, kabul edilemeyecek bu görüntüler üzerine herkes gibi biz de hassasiyet gösteriyoruz. Eğer hayvanlara zarar veren bir anlayışta olsak, Samsun'da 17 ilçe içinde hayvan yaşam alanına en fazla yatırım yapan ilçe olmazdık" diye konuştu.

'HAYVAN YAŞAM ALANINDA ÇALIŞAN BÜTÜN PERSONELİN İFADESİNİ ALDIK'

Olayla ilgili belediyenin hayvan yaşam alanında görev yapan tüm personelin ifadesini aldıklarını söyleyen İhsan Kurnaz, "Bu durumun siyasi mecraya çekilmesi beni çok üzdü. Hep söylediğim bir şey var. Hayvanların canı bize emanet. Bunun hesabını yarın Allah'a vereceğiz. Biz bu inançtayız. Benim olduğum yerde hiç kimse hiçbir canlıya zarar veremez. Bu yüzden büyük gayret ediyoruz, büyük paralar harcıyoruz. Hayvanlarımız sefil olmasın diye. Bu iki gün önce gördüğümüz görüntüler benim de içimi çok acıttı. Hemen ertesi sabah 'Bizden mi kaynaklanıyor, nasıl oldu bu olay?' diye talimat verdim ve inceleme başlattık, soruşturma açtık. Hayvan yaşam alanında çalışan bütün personelin tek tek ifadelerini aldık. Teftiş kurulumuz bugün raporunu tamamlayacak. Bu olay neden yaşandı, nasıl böyle bir görüntü ortaya çıktı, bizim arkadaşlarımızdan kaynaklı bir durum mu var, tüm bunları rapor ortaya çıkınca paylaşacağız. Dün, soruşturma başlattığımızı resmi olarak kaymakamlığımıza ve valiliğimize bildirdim. Vatandaşlarımız ve hayvanseverler emin olsun; bizim olduğumuz yerde asla hayvana kötü muamele olmaz, kötü niyetle yaklaşım olmaz" ifadelerini kullandı.

'TEDAVİ VE KISIRLAŞTIRMA YAPMIYORUZ, BAKIM VE BESLEME YAPIYORUZ'

Çıkacak olan rapora göre belediye olarak ne gerekirse yapacaklarını söyleyen Kurnaz, şöyle devam etti:

"Biz orada tedavi ve kısırlaştırma yapmıyoruz. Büyükşehir Belediyemizle anlaşmamız var; tedavi, kısırlaştırma ve hastalık bakımlarını onlar yapıyor. Biz günlük bakım ve beslemeyi yapıyoruz. Eğer bir hayvan hastalanırsa Büyükşehir barınağına götürüyoruz. Bir canlıya işkence yapacaksak neden onu toplayıp kendi alanımıza getirelim? Bu akıl ve mantık dışı. Hayvanlarımız için milyonlarca lira harcayan bir belediyenin böyle bir şey yapması düşünülemez. Bugünkü açıklamalar beni çok üzdü ama buna kesinlikle izin vermeyeceğiz. Eğer çalışanlarımızdan bir ihmal varsa buna da müsamaha etmeyeceğiz. Görüntüler hepimizin içini acıttı, benim de içimi acıttı. Eğer rapor sonunda hatalı olduğu tespit edilen biri olursa, o kişi asla hayvan yaşam alanında çalışmaya devam edemez. Hayvanseverlerimiz ve vatandaşlarımız bu konuda müsterih olsun. 24 Kasım gecesinden itibaren gelişmeleri anbean takip ediyorum. Rapor çıktığında İlkadım Belediye Başkanı olarak ne gerekiyorsa yapacağım".

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 yıl boyunca cesedini sakladığı annesinin kılığına girdi! Nedeni akıllara zarar

3 yıl cesedini saklayıp annesinin kılığına girdi! Nedeni akla zarar
Basketbol oynarken feci şekilde can verdi

Basketbol oynarken feci şekilde can verdi
Köye yerleşen Nurgül Yeşilçay, yeni hayatından kesitler paylaştı

Nereden nereye! Kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
TFF Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı kararı

Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı'nın cezası için karar
3 yıl boyunca cesedini sakladığı annesinin kılığına girdi! Nedeni akıllara zarar

3 yıl cesedini saklayıp annesinin kılığına girdi! Nedeni akla zarar
Olay iddia: Türkiye'de 60 yıldır üretim yapan dev fabrika kapanıyor

Türkiye'de 60 yıldır üretim yapan dev fabrika kapanıyor
MHP ve BBP arasında 'İmralı' krizi

MHP ve BBP arasında büyük kriz! Mustafa Destici resti çekti
Sinan Engin'den derbi için çok konuşulacak iddia: Kaybederlerse bayraklar yarıya iner

Derbi için çok konuşulacak iddia: Kaybederse bayraklar yarıya iner
Hong Kong'da dev yangın! 2 bin dairelik site alev alev yanıyor, ölü ve yaralılar var

2 bin dairelik site alev alev yanıyor, ölü ve yaralılar var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dert yandığı konu: Tüm şahsi çabama rağmen hedeflerimizin çok uzağındayız

Dertli olduğu bir konu var: Çabama rağmen hedefimizin çok uzağındayız
Günler sonra Avcılar'da yakalandı! Seri katilin cinayetlerin ardından kasiyere söylediği kan dondurdu

İstanbul'da seri katil yakalandı! Marketteki sözleri kan donduruyor
Fenerbahçe'den 5 milyar liralık dev hamle

Fenerbahçe'den 5 milyar liralık dev hamle
O anlar viral oldu! 740 kilometre hızla esen rüzgar yüzünü bu hale getirdi

740 kilometre hızla esen rüzgar yüzünü bu hale getirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.