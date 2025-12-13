Şam'daki kalp hastanesini Türkiye ayağa kaldırdı

TÜRKİYE, Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda Suriye'de 12 yıldır kapalı olan Şam Kalp Hastalıkları ve Cerrahi Hastanesi'ni yeniden faaliyete geçirdi. Türk ve Suriyeli hekimlerin birlikte görev yaptığı 300 yataklı ve 9 ameliyathaneli hastane, kısa sürede bölgenin en kapsamlı kalp hastanelerinden biri haline geldi.

Suriye'de bulunan ve 12 yıldır kapalı olan Şam Kalp Hastalıkları ve Cerrahi Hastanesi, Türkiye ile Suriye arasında imzalanan protokol kapsamında Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda yeniden faaliyete geçirildi. Türk sağlık ekibinin 5 Ağustos'ta göreve başladığı hastanenin teknik altyapısı, tıbbi cihazları, yoğun bakımları, ameliyathaneleri ve tüm ilaç sistemi yenilendi. Hastane, toplam 300 yatak, 74 yoğun bakım yatağı ve 9 ameliyathaneyle bölgenin en büyük kalp hastanelerinden biri olarak 24 Ağustos'tan itibaren hasta kabulüne başladı.

Türk ve Suriyeli hekimlerin birlikte görev yaptığı merkezde, kısa sürede yaklaşık 150 kardiyak girişim gerçekleştirildi; acil kalp krizleri, ritim bozuklukları, kalıcı pil uygulamaları ve periferik kateter işlemleri dahil olmak üzere yoğun hasta trafiği yönetildi. Türkiye'den gönderilen ekokardiyografi, tomografi, anjiyografi, ECMO ve intraaortik balon pompası gibi son teknoloji cihazlarla donatılan hastane, baypas cerrahilerinin yapılabildiği tam teşekküllü bir kalp merkezi haline getirildi.

'SURİYE'DE BULUNMAYAN SİSTEMLERİ GETİRDİK'

Şam Kalp Hastalıkları ve Cerrahi Hastanesi İdari İşler Müdür Yardımcısı Dr. Osman Cenk Taşan, Sağlık Bakanlığı'nın görevlendirmesiyle çalıştıklarını söyleyerek, "Geldiğimizde hastanenin teknik altyapısı, tıbbi cihazları, ilaç alımlarını hızlı bir şekilde temin ederek, merkezi sağlık hizmeti sunumuna hazır hale getirdik. Şu anda hekimlerimiz ve sağlık profesyonellerimizle birlikte Suriye'deki kardeşlerimize sağlık hizmeti sunumunda mükemmeliyetçi bir yaklaşımla hizmet veriyoruz. Türk hekimlerimiz ve Suriyeli hekimlerimiz ortaklaşa çalışıyoruz. Türk hekimlerimizin deneyimlerinden Suriyeli ekip yararlanmakta ve daha profesyonel hale gelmektedir. Burada tecrübe paylaşımı yapıyoruz" dedi.

'TÜM BÖLGEYE HİZMET VERİYORUZ'

Taşan, 150 yatak eski hastane, 150 yatak yeni hastane olmak üzere kampüs şeklinde bir alanda hizmet verdiklerini söyleyerek, "Eski hastaneyi Suriye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı işletiyor. 150 yataklı yeni hastaneyi ise Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı olarak tüm tıbbi cihaz, altyapı, jeneratör, UPS sistemleri dahil olmak üzere ayağa kaldırdık ve 2 hastaneyi birlikte 300 yataklı kapasiteye çıkardık. En üst düzey anestezi cihazları, kalp akciğer pompası, Suriye'de hiç olmayan ileri yaşam desteğini sağlayan ECMO cihazı, intraaortik balon pompası gibi Suriye'de hiç bulunmayan sistemleri buraya getirdik. Tüm Suriye'den, Halep, İdlib dahil olmak üzere tüm bölgelerden hasta kabul ediyoruz. Son olarak, savaş nedeniyle Türkiye'ye gitmiş olan vatandaşların geri dönüp minnetle teşekkür etmeleri bizi gururlandırıyor" ifadelerini kullandı.

'SIFIRDAN DEVRALIP YENİLEDİK'

Hastanenin başhekim yardımcısı Doç. Dr. Bülent Dereci ise Türkiye'den getirilen malzemelerle 24 saat acil vakalara, ihtiyaç duyan hastalara ücretsiz destek sağladıklarını aktararak, "Yaklaşık 150 tane koroner girişimimiz oldu, kalp krizlerine müdahale ettik. Kalıcı pil vakalarımız var, periferik arter vakalarımız var. Yaklaşık 12 yıldır açamadıkları büyük bir hastaneyi biz sıfırdan devraldık. Sadece bina vardı. Her türlü teknik altyapıyı yeniledik. Ameliyathaneleri, yoğun bakımları çalışır hale getirdik. Bölge, 12 yıldır ağır bir ambargo altındaydı, birçok cihazları yenileyememişlerdi. Biz Türkiye'nin imkanlarıyla son dönem cihazlarımızı buraya getirdik. Şu anda ekokardiyografi, tomografi, anjiyografi dahil olmak üzere en son teknoloji cihazlara sahibiz. Bu kapsamda hastanemizde kalp damar cerrahisi ve baypas cerrahisi yapılabilir konuma geldi. Sıfırdan aldığımız bir binayı oturmuş bir sistem haline getirdik" diye konuştu.

'ÜCRETSİZ HİZMET SAĞLIYORUZ'

Doç. Dr. Dereci, Türk doktorların dönüşümlü şekilde 3 aylık periyotlarla görev yaptığını anlatarak, "Doktorlar hem görevlendirme ile geliyor, hem de isteyen hekimler başvuru yapıyor. Suriye Sağlık Bakanlığı özellikle Türk hastanelerinin disiplinini buraya oturtma niyetiyle hareket ediyor. Ücretli olduğu ifade edildiği halde, ödeme yapamayan, kalp krizi geçiren veya acil hastaların büyük kısmına ücretsiz hizmet veriyoruz. Bölgenin büyük kısmı yoksul durumda. İlk 2 yıl yoğun şekilde destek vermeyi planlıyoruz. Yaklaşık 150 vakanın yüzde 95'ine ücretsiz hizmet sağladık. Eğitimlerine de destek oluyoruz. Burada insanların büyük ilgisiyle karşılaştık. Yoksul halk daha önce giremedikleri bir hastaneye artık güvenle geliyor ve tedavi oluyor. Geleceğe yönelik projelerimiz arasında büyük bir eğitim araştırma hastanesi oluşturma hedefimiz var. Nöroloji ile birlikte inme merkezi planlamamız mevcut" dedi.

Kocaeli Şehir Hastanesi'nden 15 Kasım'da Şam Kalp Hastalıkları ve Cerrahi Hastanesi'ne görevlendirilen Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Mehmet Aydın Kahraman ise kısa sürede 5 ciddi ameliyat gerçekleştirdiğini belirtti.