Pyd Eş Başkanlık Konsey Üyesi Salih Müslim İçin Kamışlı'da Cenaze Töreni Düzenlendi

(DİYARBAKIR) - Böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren PYD Eş Başkanlık Konseyi üyesi Salih Müslim için Suriye'nin Kamışlı kentinde cenaze töreni düzenlendi. Müslim'in vefatına ilişkin mesaj yayımlayan terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan, "Onu, Barış ve Demokratik Toplum Sürecinde kaybettiğimiz Sırrı Süreyya'nın ikiz kardeşi olarak görüyorum. Bu temelde hem mücadelemizin hem barışımızın sönmeyen yıldızı olarak kalacaktır" ifadesini kullandı.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin Erbil kentinde tedavi gördüğü Meryem Ana Hastanesi'nde böbrek yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren PYD Eş Başkanlık Konseyi üyesi Salih Müslim'in cenazesi toprağa verilmek üzere Suriye'nin Kamışlı kentine getirildi.

Müslim için Kamışlı'daki 12 Mart Stadyumu'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene, Müslim'in yakınları, PYD yetkilileri ve çok sayıda kişi katıldı. Müslim, cenaze töreninin ardından Kobani kentinde toprağa verilecek.

Öcalan'dan başsağlığı mesajı

Müslim'in vefatına ilişkin mesaj yayımlayan PKK lideri Abdullah Öcalan, Salih Müslim'i, Sırrı Süreyya'nın ikiz kardeşi olarak gördüğünü aktardı. Öcalan'ın mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Salih Müslim'in vefat haberini akşam saatlerinde aldım. Sabaha kadar kendisini ve mücadelesini anmaya çalıştım. Şüphesiz, oğulları, yakınları ve tüm yoldaşları için o artık bir ölümsüzdür. Halkı ve welatı (vatanı) için gerektiği gibi yaşamış ve ölümsüzleşmiştir. Suriye topraklarının gerçek bir yurtseveriydi. Kürt'le tam Kürt; Arap'la vazgeçilmez bir dost, Türk'le öz bir kardeş olmayı bilmiştir. Asuri, Ermeni, Çerkes her kavim, din ve mezheple tam bir hümanist-şinaslık tesis etmeyi yaşamının ayrılmaz bir parçası kılmıştır. O, Rojava'nın hep emin olduğum bir köşe taşıydı ve hep öyle kalacaktır. Onu, Barış ve Demokratik Toplum Sürecinde kaybettiğimiz Sırrı Süreyya'nın ikiz kardeşi olarak görüyorum. Bu temelde hem mücadelemizin hem barışımızın sönmeyen yıldızı olarak kalacaktır. Salih Müslim'in şehadeti bir kayıp değildir. Bilakis gerçek bir kuvvet olarak tüm halkımızı, halkları, dostlarını ve yoldaşlarını güçlendirmeye sonsuza dek devam edecektir."

Kaynak: ANKA