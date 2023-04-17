Sakarya, Kocaeli, Düzce, Zonguldak ve Bartın'da Kadir Gecesi idrak ediliyor

Sakarya, Kocaeli, Düzce, Zonguldak ve Bartın'da, vatandaşlar, Kadir Gecesi dolayısıyla teravih namazı için camilere akın etti.

Sakarya, Kocaeli, Düzce, Zonguldak ve Bartın'da, vatandaşlar, Kadir Gecesi dolayısıyla teravih namazı için camilere akın etti.

Orhan Gazi'nin buyruğu üzerine 1323'te Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde inşa edilen Orhan Gazi Camisi'ne gelen vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim dinleyip dua etti. Çok sayıda kadın ve çocuk da camilerde yerlerini aldı.

Ezanın okunmasıyla vatandaşlar cami ve avlusunda saf tutarak, teravih namazını kıldı.

Kocaeli

Kocaeli'de Kadir Gecesi'nin manevi atmosferini yaşamak isteyen vatandaşlar, camileri doldurdu.

Kentin simge ibadethanelerinden olan Yeni Cuma ve Fevziye camilerinde Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi.

Diyanet görevlilerince sohbet verilip, Kur'an-ı Kerim tilavetinin gerçekleştirildiği Kadir Gecesi programlarında toplu dualar edildi.

Her yaştan vatandaş tarihi camilere yoğun ilgi gösterirken, Yeni Cuma Camisi'nde dışarı taşan cemaat yere serilen hasırların üzerinde namazını eda etti.

Düzce

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Selçuklu mimarisi tarzında inşa edilen sekizgen planlı Akçakoca Merkez Camisi'ndeki program, vatandaşların yoğun katılımı ile gerçekleştirildi.

Düzenlenen programda minik hafızlar Kur'an-ı Kerim okudu ve ilahiler seslendirildi.

Programın sonunda cemaate çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Bartın

Bartın'da, Şadırvan Camisi'nde akşam namazından sonra program düzenlendi.

İl Müftülüğü tarafından kentteki camilerde düzenlenen programlarda vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinledi, namaz kılıp dua etti.

Yatsı namazının ardından cemaate ikramlarda bulunuldu.

Zonguldak

Zonguldak'ta da Kadir Gecesi dualarla idrak edildi.

Kent merkezinde bulunan Uzun Mehmet Camisi'nde düzenlenen programda vaaz verildi.

Yatsı ezanından sonra minarelerden dua, tekbir ve salavat sesleri yükseldi.

Program sonunda vatandaşlara ikramda bulunuldu.