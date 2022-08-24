Sakarya haberleri | Bilecik'te kaybolan konuşma engelli Efe, 12 saat sonra Sakarya'da bulundu

BİLECİK'te evinin önünden kaybolan konuşma engelli Efe Fedai Yıldırım (9), 12 saat sonra Sakarya otogarında bulunup ailesine teslim edildi. Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, aileyi ziyaret ederek, "Osmaneli'de kaybolan kardeşimiz Efe'yi nihayet bulduk. İlçe olarak seferber olmanın, birlikte olmanın faydasını gördük" dedi.

Osmaneli ilçesi İnönü Mahallesi'nde ailesiyle kalan konuşma engelli Efe Fedai Yıldırım, dün akşam 16.00 sıralarında evinin önünden ayrıldı ve kendisinden haber alınamadı. Ailesi çevrede yaptığı aramada Efe'yi bulamayınca polis ve jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Bölgede AFAD, jandarma, polis ve zabıta ekiplerince arama kurtarma ekibi oluşturuldu. Aramalarda herhangi bir sonuca ulaşılamayınca, Efe'nin kaybolduğu bölgede belediye ve cami hoparlöründen anonslar yapıldı. İlçede yaşayan çok sayıda kişi de Efe'yi arama çalışmalarına katıldı.