Haberler

Sapanca'da Havuzda Boğulma Tehlikesi Geçiren 4 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Sapanca'da Havuzda Boğulma Tehlikesi Geçiren 4 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir bungalov tesisinin havuzunda 26 Ağustos'ta boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki M.A.Ç., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İstanbuldere Mahallesi'ndeki tesiste ailesiyle kalan çocuk, havuzdan çıkarıldıktan sonra Sapanca Devlet Hastanesi'ne, ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti. Çocuğun cenazesinin İstanbul'da defnedileceği öğrenildi.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 26 Ağustos'ta bir bungalovun havuzunda boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki çocuk hastanede yaşamını yitirdi.

İstanbuldere Mahallesi'ndeki bir tesiste ailesiyle kaldığı bungalovun havuzunda boğulma tehlikesi geçirdikten sonra hastaneye kaldırılan M.A.Ç. yaşam mücadelesini kaybetti.

Çocuğun cenazesinin İstanbul'da defnedileceği öğrenildi.

Sapanca'da 26 Ağustos'ta bir bungalov konaklama tesisinde ailesiyle kalan M.A.Ç. (4) havuza düşmüş, çocuğun boğulma tehlikesi geçirdiğini fark eden ailesi M.A.Ç'yi havuzdan çıkarmıştı.

Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, buradaki müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti.

Kaynak: AA
Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı

Ahmet Davutoğlu'na soruşturma
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trabzonspor'dan gece yarısı tam 17 milyon euroluk transfer bombası

Süper Lig devinden gece yarısı transfer bombası
Size soruyoruz! Bu şike değil de ne?

Size soruyoruz! Bu şike değil de ne?
Namazda tekmelediği kedi imamın başına çarptı! Şüpheli gözaltına alındı

Namaz sırasında skandal hareket! Polis hemen harekete geçti
Aleyna Tilki arkadaş arıyor! Adayda bakın ne istiyor

Aleyna Tilki arkadaş arıyor! Adayda bakın ne istiyor
Çin'in yeni kozu gökyüzünde! Kanadındaki detay dikkat çekti

Gökyüzünde ilk kez görüntülendi
İstanbul Başakşehir'de inşaat alanında göçük! 1 işçi aranıyor

İstanbul'da can pazarı! Ekipler zamanla yarışıyor
Telefon ekranında arkadaşının kocasını görünce donup kaldı

Telefon ekranında arkadaşının kocasını görünce şoke oldu