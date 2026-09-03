Sapanca'da Havuzda Boğulma Tehlikesi Geçiren 4 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir bungalov tesisinin havuzunda 26 Ağustos'ta boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki M.A.Ç., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İstanbuldere Mahallesi'ndeki tesiste ailesiyle kalan çocuk, havuzdan çıkarıldıktan sonra Sapanca Devlet Hastanesi'ne, ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti. Çocuğun cenazesinin İstanbul'da defnedileceği öğrenildi.
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 26 Ağustos'ta bir bungalovun havuzunda boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki çocuk hastanede yaşamını yitirdi.
İstanbuldere Mahallesi'ndeki bir tesiste ailesiyle kaldığı bungalovun havuzunda boğulma tehlikesi geçirdikten sonra hastaneye kaldırılan M.A.Ç. yaşam mücadelesini kaybetti.
Çocuğun cenazesinin İstanbul'da defnedileceği öğrenildi.
Sapanca'da 26 Ağustos'ta bir bungalov konaklama tesisinde ailesiyle kalan M.A.Ç. (4) havuza düşmüş, çocuğun boğulma tehlikesi geçirdiğini fark eden ailesi M.A.Ç'yi havuzdan çıkarmıştı.
Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, buradaki müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti.