Haberler

Cide'de Av Tüfeğiyle Öldürülen Adamın Katil Zanlısı Tutuklandı

Cide'de Av Tüfeğiyle Öldürülen Adamın Katil Zanlısı Tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KASTAMONU'nun Cide ilçesinde dere kenarında av tüfeği ile vurulmuş halde bir erkek cesedi bulundu.

KASTAMONU'nun Cide ilçesinde dere kenarında av tüfeği ile vurulmuş halde bir erkek cesedi bulundu. Cesedin Fethi Yılmaz'a (28) ait olduğu belirlenirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Olay, Cide ilçesine bağlı Doğankaya köyünde meydana geldi. Dere kenarına balık tutmak için gelen köylüler, yerde hareketsiz şekilde yatan bir kişi olduğunu fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, isminin Fethi Yılmaz olduğu öğrenildi. Fethi Yılmaz'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Kastamonu Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

OLAYLA İLGİLİ 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ekiplerin çalışmaları sonucunda, Fethi Yılmaz ile Tuncay Kara (29) arasında daha önceden husumet olduğu öğrenildi. İddiaya göre, taraflar arasında çıkan tartışmada Kara, Yılmaz'a av tüfeğiyle 4 el ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalardan 2'si Yılmaz'ın sırtına isabet etti. Cesedin bulunmasının ardından ekipler, Tuncay Kara'yı yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İspanya'da göçmen krizi protestoları büyüyor! Binlerce kişi sokaklara döküldü

Avrupa'da uzun yıllardır bu görüntü kaydedilmemişti
KKTC'de gemi faciasının ardından kriz büyüyor! Hükümetten çekiliyorlar

Gemi faciasının ardından kriz büyüyor! Hükümetten çekiliyorlar
Otopsi raporundan sonra Erhan Çelik isyan etti: Hesap verecekler

Otopsi raporundan sonra Erhan Çelik isyan etti: Hesap verecekler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güllü cinayetinde ortaya çıkan şok görüntü: İki daire teklif etti ben de attım

Güllü cinayetinde ilk kez ortaya çıkan şok görüntü
Site otoparkındaki yangının öncesine ait görüntüler ortaya çıktı

Onlarca kişiyi hastanelik eden olayda dikkat çeken görüntü
Ukrayna istedi Norveç, Rus gemisine el koydu

Savaş Arktik Okyanusu'na da sıçradı! Rus gemisine el koydular
Sosyal medya fenomenleri Cansum Kaya ve Sinan Kaya gözaltına alındı

Ünlü fenomenler gözaltına alındı! Suçlama ağır
18 ilçede koltuklar değişti! Müge Anlı’nın eşiyle ilgili dikkat çeken karar

Müge Anlı’nın eşiyle ilgili dikkat çeken karar
Marmara'da batan gemideki 10 denizcinin kimlikleri belli oldu! Gemi sahibinden çok ağır sözler: O ihanet

İşte 10 denizcinin kimlikleri! Gemi sahibi çok ağır konuştu: İhanet
İstanbul'u terk edip Ayvalık'a yerleşen Burcu Biricik'in yeni işi herkesi şaşırttı

İstanbul'u terk edip oraya yerleşti! Yaptığı yeni iş herkesi şaşırttı