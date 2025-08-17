Sakarya'da denetimli serbestlik yükümlüsü iş sahibi oldu

Sakarya'da denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan 57 yaşındaki yükümlü H.B, eğitim ve iyileştirme kapsamında Sakarya Adliyesi'nde çalışmaya başladı.

Sakarya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, tedbir türlerine göre yükümlü ile hükümlülere yönelik infaz ve iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor.

Uzun yıllar çeşitli suçlardan ceza alan H.B, en son 8 yıl kaldığı açık ceza infaz kurumundan denetimli serbestlikle Sakarya'ya geldi.

Erenler ilçesinde tek başına yaşadığı evi şubat ayında yanan H.B'ye, Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün yönlendirmesiyle Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından ev yapıldı.

Ardından H.B. Sakarya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) işbirliğiyle Sakarya Adliyesi'nde işe yerleştirildi.

"Hayatım düzene girdi"

Yükümlü H.B, AA muhabirine, Denetimli Serbestlik Müdürlüğündeki çalışanların yanında olmasından dolayı kötülüklerden uzak durduğunu söyledi.

Hayatının düzene girdiğini aktaran H.B, "Burada herkes bana kol kanat açtı, maddi ve manevi hep yanımda oldular. Herkes yanımda olduğu için kötülüklerden uzak durdum. Kendimi iyi hissetmeye başladım, hayatım düzene girdi. Allah razı olsun." dedi.

Yükümlü H.B, işe başladıktan sonra kendini maddi ve manevi anlamda düzelttiğini belirterek, boşta gezen insanın kötülüğe meyilli olduğunu, iş sahibi insanın dürüst hareket ettiğini, maddi anlamda da kendini toparladığı için iyi hissettiğini dile getirdi.

Denetimli serbestlikte aldığı eğitimlerin ve faaliyetlerin kendisine fayda sağladığını ifade eden H.B, şöyle devam etti:

"Kötü dostluklardan ve davranışlardan men edebiliyor. Hayatımı ve insanlığımı değiştirdi. Normal insanlar gibi hayatımı ben de yaşamaya başladım. Sabahları özgür şekilde işime gidiyorum. İşimden ve çalışmaktan memnunum. Yöneticilerim gayet iyi davranıyor, ben de elimden geleni yapıyorum, her iki taraf da memnun. İnsanın dışarıda olması ve özgürlüğü kadar değerli bir şey yoktur. Tekrar ceza infaz kurumuna girmemek için elimden geleni yapıyorum. Özgürlük hayatında daha mutluyum, kendimi düzene sokmaya çalışıyorum."

"Evinin yandığı gün yükümlülüğünü aksatmamak için koşarak geldi"

Vaka sorumlusu 20 yıldır Sakarya Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde çalışan Bahar Yalçın Turan, yükümlülerin ilk geldiklerinde tepkili olduklarını, verilen yükümlülüklerinin çok fazla olduğunu savunarak itiraz ettiklerini anlattı.

Turan, H.B'nin yıllarca ceza infaz kurumunda kaldığından dolayı topluma uyumunun zor olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"İlk etapta işi ve belirli aile düzeninin olmadığından bize bahsetti. Biz de iş bulmaya çalıştık, süreci anlattık. Denetimli serbestliğin cezasızlık değil de almış olduğu cezanın karşılığında alternatif olarak seçenek yaptırımlarla süreci ilerletebileceğini, kuruma geldiğinde hazırlanan plan doğrultusunda imza, görüşme ve seminer gibi birçok yükümlülükleri olduğunu anlattık."

Yükümlünün düzenli geliri olunca kötü alışkanlıklarından vazgeçtiğine değinen Turan, "Evinin yandığı gün burada çalışması vardı. 10 dakika sonra buradaki yükümlülüğünü aksatmamak için koşarak geldi. Kıyafetleri yanmış, her şeyini kaybetmiş. Sosyal yardımlaşma kurumlarına ve belediyelere yönlendirerek görüşmeler yaptık. Evinin yerine yaşam alanı oluşturmaya çalıştık, daha sonrada İŞKUR ile ortaklaşa yapmış olduğumuz projeyle adliyede işe yerleştirdik. Oradakiler çok memnun kendisinden, bu şekilde düzenli geliri oldu." ifadelerini kullandı.

Turan, yükümlülerin hazırlanan plan doğrultusundaki yükümlülüklerini ihlal ettiklerinde tekrar ceza infaz kurumuna geri döndüklerini de hatırlattı.

"En büyük vericilik empati kurmayla başlıyor"

Sosyolog Neslihan Acar, öğretmen, sosyolog, psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarının eğitim iyileştirme kapsamında görev yaptıklarını aktardı.

Eğitim ve iyileştirme faaliyetleri kapsamında bireysel görüşme yaptıklarını aktaran Acar, "Farklı suçlara göre, geneli 10 modül olan programlar uyguluyoruz. H.B. uzun süre ceza infaz kurumunda kalmıştı, sürece dahil olduktan sonra ilk geldiği haliyle şu anki hali arasındaki dağlar kadar fark var. İlk etapta mesleği ve işi yoktu. Duygusal yönden gerçekten sıkıntılı haldeydi." diye konuştu.

Bütün meslek birimlerinin en büyük vericiliğinin "empati" kurmayla başladığını aktaran Acar, şöyle konuştu:

"Empatiyle, meslek gereği yapmamız gerekenleri de düzenli olarak yaptıktan sonra kişinin hayatında değişimi, kişi de isterse yaratıyoruz. Yükümlü bizim sürecimize dahil olduktan sonra önce işe yerleştirildi, sağlıklı olarak çalıştı çünkü kendi de istedi. Eğitim iyileştirme süreci onun rehabilitasyonu ve iyilik halinin devam etmesi açısından devam ediyor. Sürecin sürdürülebilirliğinin devam etmesi için uğraşıyoruz, kendi de isteyerek bilinçli şekilde geliyor." dedi.

Acar, kişinin isterse ve doğru yolları kullanırsa hayatını değiştirebileceğini, yükümlünün de bu fırsatı iyi değerlendirip kıymetini bildiğini belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ceza İnfaz Kurumundan çıkıp denetimli serbestliğe gelmek toplum hafızasında 'af' olarak nitelendirilmemeli. Buraya gelen insanlar çok fazla görev olarak gördükleri için orada kalsaydık daha iyiydi gibi cümleyle başlayıp daha sonra aldıkları eğitimin içeriğine ve kendilerine uygunluğuna göre memnuniyetlerini ifade ediyorlar."