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Sakarya, Bolu, Düzce, Kocaeli, Zonguldak, Bartın ve Karabük'te Seçimler Başladı

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Sakarya, Bolu, Düzce, Kocaeli, Zonguldak, Bartın ve Karabük'te vatandaşlar, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına gitti.

Sakarya'da vatandaşlar, oy kullanmak için sandık kurulan okullara gitti.

Serdivan ilçesindeki Bahçelievler Gazi İlkokulu ile Hacı Emine Oba İlkokulunda seçmenler, sınıflardaki sandıklara giderek oylarını kullandı.

Kentte kurulan 2 bin 639 sandıkta 796 bin 924 seçmen oy kullanacak.

Zonguldak

Zonguldak'ta kent genelinde 462 bin 958 seçmen için 1650 sandık kuruldu.

Prof. Dr. İlhan Varank Kız Anadolu İmam Hatip Lisesine gidenler, kendileri için belirlenen sandıkların bulunduğu sınıflarda oylarını kullandı.

Bolu

239 bin 169 seçmenin bulunduğu Bolu'da vatandaşlar, saat 08.00 itibarıyla sandık başına gitti.

Sakarya İlkokuluna gelen seçmenler, kendileri için belirlenen sandıklarda oylarını kullandı.

Kent genelinde kurulan 1061 sandıkta oy verme işlemi saat 17.00'a kadar devam edecek.

Kocaeli

Kocaeli'de 1 milyon 534 bin 684 seçmenin oy vermesi için 4 bin 317 sandık kuruldu.

İzmit Ortaokulu ve Derince Nenehatun İlkokuluna gelen vatandaşlar, kendileri için belirlenen sandıklarda oylarını kullandı.

Düzce

298 bin 438 seçmenin bulunduğu Düzce'de 1065 sandıkta oy verme işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı.

Azmimilli İlkokuluna giden seçmenler, oy kullanarak vatandaşlık görevini yerine getirdi.

Bartın

Bartın'da vatandaşlar, kentte 5 yıl görev yapacak yerel yöneticileri belirlemek için saat 08.00'dan itibaren sandık başına gitti.

Kentte 605 sandıkta 158 bin 729 seçmen oy kullanacak.

Karabük

Karabük'te seçmenler, vatandaşlık görevlerini yerine getirmek için gittikleri okullarda isimlerinin bulunduğu sandıklarda saat 08.00 itibarıyla oylarını kullandı.

Kentte 184 bin 230 seçmen için 754 sandık kuruldu.???????

Kaynak: AA / Güncel

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