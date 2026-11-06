Sakarya AFAD'ın 74 kişilik ekibi Sapanca'da uluslararası akreditasyon sınavına girdi

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Sakarya Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) ekipleri, zorlu eğitimlerle göreve hazır hale geliyor.

Olası afetlere en kısa sürede müdahale edebilmek amacıyla eğitim ve tatbikatlara katılan Sakarya AFAD ekipleri, ulusal arama kurtarma kapasitesinin artırılması ve uluslararası standartlara uygunluğun sağlanması amacıyla çalışma yürütüyor.

Bu kapsamda 74 kişilik ekip, Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki Yanık Arama Kurtarma Birliği'nde gerçekleştirilen Uluslararası Arama Kurtarma Danışma Grubu (INSARAG) Tanımlı Ulusal Akreditasyon (IRNAP/ITUAS) sınavına katıldı.

Üç gün sürecek sınav kapsamında tatbikat gerçekleştirildi.

Senaryo gereği deprem ihbarı alan ekipler, ekipmanlarını alarak afet bölgesine hareket etti.

Bölgede konuşlanan ekipler, kendilerine verilen görevler doğrultusunda arama kurtarma, yaralıların sevki ve çadır kurulumu gibi çalışmalar gerçekleştirdi.

İstanbul ve Ankara arama kurtarma birliklerinden gelen uzmanlar, gerçeği aratmayan tatbikatı anlık takip ederek ekiplerin bilgi, beceri, koordinasyon ve müdahale kabiliyetlerini değerlendirdi.

Farklı alanlarda yapılacak tatbikatların ardından tamamlanacak sınav sürecinin başarıyla sonuçlanması halinde Sakarya AFAD İl Müdürlüğü ekibi, uluslararası geçerliliğe sahip akreditasyonu almaya hak kazanacak.

Ankara Arama Kurtarma Birliği uzman eğitimcisi Murat Balcı, gazetecilere, INSARAG'ın verdiği yetki ve AFAD Başkanlığının görevlendirmesi doğrultusunda ulusal akreditasyon ekiplerinin sınav çalışmalarını yürütmek üzere Sakarya'da bulunduklarını söyledi.

Balcı, ulusal kapasitenin artırılmasına yönelik gerçekleştirilen sınavlarda 8 ilden ekiplerin başarılı olduğunu belirtti.

Sakarya Arama Kurtarma ekibiyle daha önce hazırlık çalışmalarını yürüttüklerini ifade eden Balcı, "Ekibin başarıyla tamamladığı hazırlık sürecini şu anda sınav aşamasında test ediyoruz." dedi.

Sınavın temel amacının AFAD bünyesindeki arama kurtarma ekiplerinin müdahale kapasitesini artırmak ve dünya standartlarında müdahale ekipleri oluşturmak olduğunu vurgulayan Balcı, "Amacımız, bir afet meydana geldiğinde Türkiye'den çok sayıda ekibin afet bölgesine ulaşmasını sağlamak. Bu ekiplerle müdahalenin yönetimi, arama kurtarma, medikal ve lojistik alanlarında ihtiyaç duyan ülkelere destek sunmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sakarya Arama Kurtarma Birlik Müdürü Selçuk Arpacıoğlu da sınavın ilk gününde ekiplerin planlama, lojistik ve yönetim kabiliyetlerinin değerlendirildiğini kaydederek, "Sakarya Birliği olarak ilk günkü sınav bölümünü başarıyla tamamladık." dedi.

Çalışmaların temel amacının ekiplerin ulaşması gereken standartları oluşturmak, mevcut standartları korumak ve geliştirmek olduğunu vurgulayan Arpacıoğlu, teknik arama kurtarma operasyonlarında enkaza girme, tırmanma, geçit açma, üst katlardan yaralı tahliyesi ve alt katlardan yaralı kurtarma gibi uygulamaların gerçekleştirildiğini anlattı.

AFAD personeli Muhammet Şanlı, uluslararası standartlarda arama kurtarma ekibi olabilmek ve mevcut yeterliliklerini belgelemek amacıyla beş yılda bir düzenlenen akreditasyon sınavına katıldıklarını kaydetti.

Kaynak: AA