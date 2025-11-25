Saint Levant, Doha Film Festivali'nde 'özgür Filistin' Çağrısı Yaptı

Rap müzisyeni Saint Levant, Doha Film Enstitüsü (DFI) tarafından bu yıl ilki düzenlenen Doha Film Festivali'nde (DFF) verdiği konserde "özgür Filistin" çağrısı yaptı.

"Kalamantina", "Do You Love Me?" ve "Samra" parçalarının da aralarında olduğu bir repertuvarı seslendiren genç sanatçı, "Şükürler olsun ki başka bir yerde olduğu gibi değil. Diğer pek çok Arap ülkesinde olduğu gibi biz Filistinliler burada hoş karşılanıyoruz. Öncelikle teşekkür ederim. Biz 7 yaşındayken Ürdün'e gittik ve o zamandan beri Gazze'ye dönmedim. Sanırım bu pek çok Filistinlinin hikayesi. Her zaman derim ki, 'Filistin sınırlarla tanımlanamaz.' Biz yaklaşık 12 milyonluk küresel bir imparatorluğuz." ifadelerini kullandı.

"Bu bir soykırım, bunu olduğu gibi adlandırmak çok ama çok önemli"

Levant, Filistinlilerin çok güçlü olduğunu dile getirerek, "Kültürümüze çok bağlıyız. Bizden almaya çalıştıkları şey de bu. Bazen buraya geliyorum ve kendimi biraz kötü hissediyorum. Neden dans ediyor, şarkı söylüyor ve kardeşlerimin ve Gazze'nin soykırıma uğramasını kutluyorum? Bu bir savaş, çatışma değil. Bu bir soykırım, bunu olduğu gibi adlandırmak çok ama çok önemli." dedi.

Geçmişte Filistinliler ve Araplar hakkında barbar, vahşi, terörist, değersiz ve sevgi dolu olmadıkları yönünde ifadeler duyduğuna vurgu yapan Levant, şunları kaydetti:

"Doha'da, bir Arap ülkesinde, sevgi dolu, şefkatli, verici olduğumuzu söylemek için tekrar buradayım. Görüp görebileceğiniz en gururlu bireylerdeniz. Hayatınızda görebileceğiniz en sevgi dolu bireylerden bazılarıyız. Sadece burada olmak bile, Katar'da, Doha'da karşılanma şeklim bile kendimi evimde hissetmemi sağlıyor. Bu nedenle Filistinliler olarak kim olduğumuzu ifade etmekte özgür olmamıza izin verdiğiniz için bir kez daha teşekkür ederim. Çünkü gittiğim pek çok ülkede bana, 'Marwan, nereli olduğun hakkında konuşma.' diyorlar. Hayır, bu politik olarak doğru değil. Tabii ki konuşacağız."

Konser boyunca sanatçıya eşlik eden müzikseverler "özgür Filistin" sloganları attı.

Çalışmalarıyla Filistinlilerin sesini ve kültürünü dünyaya duyuruyor

Gerçek ismi Marwan Abdülhamid olan Levant, Kudüs'te doğdu. Çocukluk yıllarını Gazze'de geçiren sanatçı, 2007'de ailesiyle Ürdün'ün başkenti Amman'a taşınmak zorunda kaldı.

Lise yıllarından itibaren Filistinlilerin sesini ve kültürünü dünyaya duyurmak adına Fransızca ve İngilizce projelerde yer aldı.

İlk müzik çalışması "1001 Nights"ı 2021'de yayınlayan Levant, ardından ilk albümü "From Gaza, with Love"ı piyasaya sürdü.

Levant'ın dünyanın önemli müzik festivalleri arasında yer alan Coachella'daki sahne performansında Gazze'de yaşanan soykırıma ilişkin konuşması, sosyal medya üzerinde büyük ilgi görmüştü.