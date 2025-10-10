Sahte e-imza davasında 5 sanığa tahliye

ANKARA'da kamu kurumlarının yöneticilerinin elektronik imzalarının kopyalanarak sahte diploma ve sürücü belgesi düzenlediği suçlamasıyla 199 sanığın yargılandığı davada, çetenin lideri olduğu iddia edilen Ziya Kadiroğlu'nun da aralarında bulunduğu tutuklu 5 sanık tahliye edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen e-imza soruşturması kapsamında 2 ayrı iddianame hazırlandı. İlk iddianamede 134, ikinci iddianamede 65 şüpheli olmak üzere toplam 199 kişi hakkında dava açıldı. Ankara 23'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde iki dosya birleştirildi. Sanıkların, 'Resmi belgede sahtecilik', 'Bilişim sistemlerine hukuka aykırı girme' ve 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlarından yargılanmalarına devam edildi. Duruşmada tutuklu sanıklar Ziya Kadiroğlu, Mıhyeddin Yakışır, Taner Dağhan, Yalçın Maraşlı ve Gökay Celal Gülen ile tutuksuz sanıklardan bazıları ve taraf avukatları hazır bulundu.

'KOMPLO KURULDUĞU KANAATİNDEYİM'

Tutuksuz sanıklardan Mehmet Akif Y., "Olayla bir ilgim yoktur. Hiç kimseden sınav notumun değiştirilmesini talep etmedim, kimin değiştirdiğini de bilmiyorum" dedi. Osman Kürşad Mert, adına Atatürk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği lisans programında yasa dışı mezuniyet kaydı oluşturulmasıyla bir ilgisinin olmadığını savunarak, "Kimseden talepte bulunmadım" dedi.

Nizam P., "Hakkımdaki suçlamayı kabul etmiyorum. Yasa dışı mezuniyet kaydı talebinde bulunmadım. Siyasetçi olduğum için tarafıma siyasi komplo kurulduğu kanaatindeyim. Mezuniyet kaydıyla ilgili herhangi bir faaliyette bulunmadım. Mezuniyetin 1,5 yıl önce oluşturulduğu anlaşılmaktadır, herhangi bir icraatım olmamıştır" dedi.

'SİYASİ PARTİ İL BAŞKANIYIM, TALEBİM OLMADI'

Tutuksuz sanık Abdullah D., "Sanıklardan Ziya Kadiroğlu benim arkadaşımdır, birkaç defa evimde misafir olarak kalmıştır. Atatürk Üniversitesi'nin bilişim sistemine o sırada girmiş olabilir. Evime gelen herkese internet şifremi veririm, sisteme ben girmedim" diye konuştu.

Mehmet B., diğer sanıkları tanımadığını belirterek, "Sahte mezuniyetimle ilgili işlem yapılması için kimseden talebim olmadı. Müteahhitlik yapmaktayım, yanımda çalışan mühendisler bulunmaktadır. İnşaat mühendisliği diplomasına ihtiyacım yoktur. Adıma sahte mezuniyet belgesini kimin oluşturduğunu bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Doğukan Fırat Ö., "Suçlamayı kabul etmiyorum. Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde öğrenciydim, daha sonra ayrılıp başka fakülteden mezun olarak psikolog oldum. Kimseden notumun değiştirilmesi için talepte bulunmadım. Bu olay nedeniyle kişisel verilerimin kullanılmasıyla ilgili şikayette bulundum" dedi.

Tutuksuz sanık Mehmet Ü. de Adana'da bir siyasi partinin il başkanı olduğunu söyleyerek, "Adıma sahte mezuniyet kaydı oluşturulduğundan soruşturma aşamasında haberdar oldum. Bu yönde bir talebim olmadı, ilgim yoktur" diye konuştu.

'TAHLİYEMİ TALEP EDİYORUM'

Tutuklu sanıklardan çetenin lideri olduğu iddiasıyla yargılanan Ziya Kadiroğlu, savunmasına yönelik mahkemeye sunduğu dilekçeyi tekrar ettiğini belirterek, "Atatürk Üniversitesi ve İnönü Üniversitesi ile ilgili eylemler bakımından bazı aracılıklar yaptım. Diğer üniversiteler yönünden suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

'SUÇA SÜRÜKLENDİM'

Mıhyeddin Yakışır ise önceki savunmasını tekrar ettiğini söyleyerek, "Ayhan Ateş tarafından suça sürüklendim. Beni kandırarak bu olaylara bulaştırdılar, pişmanım. Tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.

Gökay Celal Gülen, "Üzerime iki diploma yapıldığı söyleniyor. Sistemlere kendi faturalı hattımla girdiğim iddia ediliyor, böyle bir şey olsa kendi hattımla girmezdim. Diğer sanıklardan yalnızca birkaçını tanıyorum. Son günlerde bu olayın devamı niteliğinde bir operasyon yapıldı, ifadem alındı. 'Örgüt müsünüz?' diye soruldu. Bizim 10 ay sonra mı örgüt olduğumuz anlaşıldı? Buradaki 2-3 kişiyi tanıyorum, nasıl örgüt olabiliriz?" ifadelerini kullandı.

Yalçın Maraşlı ise "Ayhan Ateş'le tanıştıktan sonra bana güven verdi. e-Devlet şifremi verdim, talebi üzerine e-imza çıkarttım. Ayrıntılı ifademi daha önce verdim. Ateş'in talebiyle cep telefonumdaki mobil veri üzerinden kendisine izin verdim ama ne yapacağını bilmiyordum" dedi.

'E-İMZAM İLE YÖK SİSTEMİNE GİRİŞ YAPILMIŞ'

Müşteki Sibel İrkey, YÖK Eğitim Öğretim Daire Başkanlığı yaptığı dönemde adına 2 adet sahte imza oluşturulduğunu belirterek, "E-Devlet'ten gelen uyarı sonrası durumu kurula bildirdim ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundum. E-imzam kullanılarak YÖK sistemine giriş yapılmış, işlem yapılmadan gezinti sağlanmış. Şikayetçiyim, davaya katılmak istiyorum" dedi.

TÜM TUTUKLU SANIKLAR TAHLİYE EDİLDİ

Avukat beyanlarının ardından mütalaasını açıklayan savcı, katılma taleplerinin kabulüne karar verilmesini talep ederek, tutuklu sanıklar açısından delillerin karartılma ihtimali ve kaçma şüphelerinin bulunması nedeniyle tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Ziya Kadiroğlu, Mıhyeddin Yakışır, Taner Dağhan, Gökay Celal Gülen ve Yalçın Maraşlı'nın delillerin toplanmış olması, karartılma ihtimalinin bulunmaması ve tutukluluk süreleri dikkate alınarak tahliyelerine karar verdi. Duruşma 16 Ocak 2026 tarihine ertelendi.