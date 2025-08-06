Sahte diploma soruşturmasıyla ilgili AK Parti'den ilk açıklama

Sahte diploma soruşturmasıyla ilgili AK Parti'den ilk açıklama
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kamu kurumlarının yöneticilerinin e-imzalarının kopyalanarak sahte diploma ve sürücü belgesi düzenlemesine yönelik soruşturmaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, "Bu durum bir yıl önce tespit edildi, sahtecilik yapan ne varsa söküp atacağız. Arkadaşlarımızla ilgili olan iddialara prim vermeyeceğiz" dedi.

Ak Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası kameralar karşısına çıkan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye gündemine oturan "sahte diploma" soruşturmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Çelik, "Sahte diploma, sürücü belgeleri konusunda devlet içinde bu faaliyetleri yürütmeye çalışan suç şebekesi vardır. Bu konu devlet kurumları tarafından 1 yıl önce tespit edilmiş ve Ankara Savcılığı'nca bu soruşturmalar yürütülmüştür. Bu senenin 21 Mayıs'ı itibariyle davaya dönüştürülmüştür, deliller toplanmıştır. Her şey takip edilip dosyaya konulmuştur. Devlet kurumlarının 1 yıl önceden fark ettiği durum söz konusudur. İlgili kurumlar uyarılmıştır. Sonuna kadar gideceğiz" ifadelerini kullandı.

"BÜTÜN BU YAPILANLAR JİLETLE KAZINACAK"

Ömer Çelik sözlerine şöyle devam etti: "Arkadaşlarımıza yönelik iftiralara pirim vermeyeceğiz. Sahtecilik yapan ne varsa söküp atacağız. Kurumlarımız görevini yapmaktadır. Gereği yapılacaktır ve bütün bu yapılanlar jiletle kazınacaktır. Hukuk, emniyet görevini yapmaktadır. Dezenformasyonlar ortaya çıktı ve bunların hepsi yalanladı.

"PARTİLİ ARKADAŞLARIMIZA SALDIRMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Bunu partiler arası tartışmaya çevirmeye çalışıyorlar. Partili arkadaşlarımıza saldırmaya çalışıyorlar. Bunlar sabotaj girişiminden başka bir şey değil. Tutuklular var, adli kontrol altında olanlar ve hakkında işlem yapılanlar var. İlk fark edildiği andan itibaren gereği yapıldı. Konu bir yargı sürecine dönüşmüştür. Bize ulaşan her türlü bilgiyi paylaşacağız. İyi niyetli uyarılara teşekkür ediyoruz ama bunu partizanca tartışmaya çevirmeye çalışacak sabotajlara izin vermeyeceğiz."

SORUŞTURMANIN DETAYLARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada, 35 kamu görevlisine ait e-imzanın oluşturulduğu, sahte belgelerle üretilmiş elektronik imzalar kullanılarak bazı kamu sistemlerine erişim sağlandığı, bu yolla özellikle diploma ve diğer resmî belgeler üretilmeye çalışıldığı belirlendi.

Sahte belgelerle üretilmiş elektronik imzalar kullanılarak bazı kamu sistemlerine erişim sağlandığı ve bu yolla özellikle diploma gibi resmi belgeler üretilmeye çalışıldığı tespit edildi. Yürütülen soruşturma neticesinde suç şebekesinin 57 sahte üniversite diploması, 108 sahte sürücü belgesi ve 4 sahte lise diploması ürettiği belirlendi.

Soruşturma kapsamında bugüne kadar 220 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, 199 şüpheli hakkında kamu davası açıldı. Aralarında örgüt üyelerinin de bulunduğu 37 kişi tutuklandı, 150 kişi hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (12)

Haber Yorumlarıqgptjgfbbb:

yenidogan cetesi icinde takipdeydik dediniz takipiniz sirasinda olen cocuklarin cinayetine mudahale etmediniz simdi yine ayni seyi soyluyorsunuz peki mudahale icin neyi beklediniz

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Haber YorumlarıOğulcan Öztürk:

Diplomasiz Erdoğan:)

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Haber YorumlarıOsman t:

Ne yiyip iciyon sen.Sinif arkadaşı çıkıp konusuyo,dersine giren hoca konusuyo sende boş bos konusuyon.Baya söylenecek söz varda sana neys

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Haber YorumlarıHakan Demir:

bir yıl önce tespit ettinizdw bu sahtekarlara neden hala daha işlem yapmadınız acaba sayın akp yöneticileri , konya vekiliniz bile sahte diplomalı , ve pişkin pişkin kendini savunuyor , olabilir diye , azıcık utanma arlanma olmalı insanda KIM BU DEVLETİN ÇOCUKLARININ HAKKINI YİYOR VE BUNDAN KAZANÇ SAĞLIYORSA ALLAH BURNUNDAN GETİRSİN

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Haber YorumlarıCece Cece:

yalancıyı ....... kucaktan inmezsiniz

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Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Gtvrnsn ..

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Haber YorumlarıEmekli:

1. "Garibanın duası arşa çıkar, kimse duymaz." 2. "Yoksulun yüreği tok, cebi boş olur." 3. "Zengin sofrada tok gezer, gariban pazarda bile acıkır.".

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Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Bir yıl neden beklendi, daha eksikleri mi vardı?

Yorum Beğen29
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