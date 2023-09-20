Şahinbey Belediyesi'nin öz kaynaklarıyla yaptığı yatırımlar vatandaşların hayatını kolaylaştırıyor

Şahinbey'in yatırımları büyük takdir topluyor

Yarım saat süren yol 1 dakikaya inecek

GAZİANTEP - Gaziantep'in Şahinbey İlçe Belediyesi kısa sürede yaptığı yeni yollar ve tünellerle trafiği büyük ölçüde rahatlatırken, bu büyük bütçeli yatırımları kendi öz kaynaklarıyla yapması büyük bir takdir topluyor.

Şahinbey Belediyesi tarafından yapılan Şehreküstü ile Yeşilvadi bulvarını birbirine bağlayacak ve mesafeyi 1 dakikaya indirecek tünellerin yapımı hızla sürerken, 6 ay gibi kısa bir sürede 2 bin 500 metrelik tünelin bin 500 metresinin açıldığını ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yolun 25 Aralık'ta biteceğini söyledi. Daha önce 5 ay gibi kısa bir sürede rekora imza atarak 3 katlı köprülü kavşak yaptıklarını hatırlatan Tahmazoğlu, tüm yatırımları hiçbir yerden kredi kullanmadan tamamen öz kaynaklarıyla yaptıklarını söyledi.

"8 ayda 2 bin 500 metrelik tünelimizi tamamlayacağız"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu rekor bir sürede tünelin biteceğini belirterek, "Büyükşehirlerin en büyük sorunu trafiktir. Her gün artan araçlara karşı yollar kaldırmıyor. Yeni yollar açmak gerekiyor. Şehrin birçok noktasında kentsel dönüşümle yollar açtık ama trafiğe yeni bir soluk getirmek için özellikle Düztepe'nin altından geçerek yarım saat süren bir yolu 1 dakikaya düşürmek adına geliştirdiğimiz tünel projemizle yaklaşık 6 ay önce inşaatına başladık ve şu anda 2 bin 500 metre uzunluğunda olacak tünelimiz bağlantı yollarıyla birlikte 4 kilometre olacak. 2 bin 500 metrelik tünelimizin bin 500 metresini açmış durumdayız. Kazı işleri tamamlandı, kalan bin metremizi de hızlı bir şekilde 2 ay gibi kısa bir sürede tamamlayıp 25 Aralık'ta Gaziantepli hemşehrilerimizin hizmetine sunmak istiyoruz. Tünel işi biraz zor iş, detaylı bir iş, çok ince bir çalışma yapmak gerekiyor. Çünkü üzerinde evler var. Kazı yaparken dört koldan girdik süreyi kısaltmak adına bir taraftan üst yarıyı kazıyoruz sonra orayı çelik kemerlerle, betonla güçlendiriyoruz. Daha sonra orta yarı kazılıyor, alt yarı kazılıyor. Tamamen çelik kemerlerle ve betonla kaplayarak burayı güçlendiriyoruz. Yağmur ve su sızıntısını önlemek adına membran geliyor. Onun üzerine de 40 santimetrelik bir beton geliyor. Süreyi kısaltmak adına bu işlemlerde arkadan devam ediyor. Aydınlatma ve trafik işaretlerini koyacağız. 8 ay gibi bir sürede 2 bin 500 metre uzunluğundaki tünelimizi tamamlamış olacağız. Bu trafiğe yeni bir soluk kazandıracak, yeni bir heyecan kazandıracak. 30 dakikalık yolu da 1 dakikaya indirerek hem yakıt tasarrufu hem de çevreci bir proje ile çevrenin kirlenmesini önlemiş olacağız. Böylelikle zamandan yakıttan tasarruf sağlamış olacağız. İnsanların yolda geçirecekleri zamanı sevdikleriyle, eşiyle, kendine ayıracağı zamanla geçirmiş olacak" dedi.

"Adeta iğne ile kuyu kazarak yolumuza devam ediyoruz"

Tünel işinin zorluğuna değinen Tahmazoğlu adeta iğne ile kuyu kazdıklarını vurgulayarak, "Üzerinde evler olduğu için biz çok hassas davranıyoruz. Bazen patlatma yapıyoruz ama bunun dozajlarını çok düşük tutuyoruz. Parça parça ilerliyoruz. Eğer üzerlerinde evler olmasaydı, normal bir arazide bu yolu açıyor olsaydık çok hızlı bir şekilde ilerleme sağlayabilirdik. Dediğim gibi nakış işler gibi çok ince çalışarak, üstündeki evlere, insanlarımıza zarar gelmesin diye adeta iğne ile kuyu kazarak yolumuza devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Tüm projelerimiz belediyemizin öz kaynaklarıyla yapılıyor"

Tamamen öz kaynaklarını kullandıklarını belirten Tahmazoğlu, "Tünelimizin maliyeti yaklaşık 1 milyar TL fakat şu andaki güncel maliyetlerle değerlendirdiğimizde bu tüneli yapmak isteseniz 2 milyar TL'den aşağıya yapamazsınız. Şu ana kadar yaptığımız tüm projelerimizde belediyemizin öz kaynakları bütün projeleri gerçekleştirdik. Hiçbir şekilde kredi yok, borçlanma yok. Faiz yok tamamen kendi öz kaynaklarımızla yapıyoruz. Böylelikle maliyetleri de aşağı çekiyoruz. Faiz olmadığı için kredi olmadığı için müteahhitlerin hak edişlerini hemen anında ödediğimiz için müteahhitler de bize en düşük teklifle geliyorlar. Böylelikle az parayla daha çok iş üretmiş oluyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kaynaklarımızı israf etmeden gümbür gümbür yatırımlarımızı sürdürüyoruz"

Kaynaklarını israf etmeden yatırımları sürdürdüklerini söyleyen Tahmazoğlu, "Sadece tünel inşaatımız yok. 40 bin metrekarelik Türkiye'nin 2. büyük kütüphanesini yapıyoruz. O da şu anda 1 milyar TL'lik bir yatırım. Dediğim gibi güncel maliyetlerle ihaleye çıksak 2 milyar TL'den eksiye mal olmaz. Bunlar önemli yatırımlar diğer taraftan Türkiye'nin 2. büyük camisinin inşaatı devam ediyor. 3 ay sonra 25 Aralık yine hedefimiz onu da tamamlayacağız. O da güncel maliyetle 2 milyar TL'ye mal olacak bir yatırım. Diğer taraftan gençlerimizi düşünüyoruz, Geleneksel Sporlar Merkezi yapıyoruz. Yaklaşık 80 dönüm alan üzerinde gençlerimiz ata binme, ok atma, atlı okçuluk, cirit, yağlı güreş, aba güreşi vb. spor faaliyetleri burada yapabilecek. İçinde oba çadırlarımız var, restoranlarımız var yani müthiş bir tesis o da 1 ay içerisinde tamamlanıp gençlerimizin hizmetine sunulacak. Tüm bu yatırımların hepsini öz kaynaklarımız ile yapıyoruz. Bizim planlamamız çok iyi. Gelir kaynaklarımızı israf etmeden bir delikli kuruşu dahi israf etmeden tüm kaynaklarımızı halkımızın hizmetine sunuyoruz. Şu anda Türkiye'de birçok belediye maalesef borç batağında. Kendi işçisinin dahi maaşını ödeyemezken biz gümbür gümbür yatırımlarımızla halkımıza hizmet yolunda çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

"5 ayda köprülü kavşak yapacağımıza kimse inanmadı"

5 ay gibi kısa sürede 3 katlı köprülü kavşak yaptıklarını hatırlatan Tahmazoğlu, "Tüm projelerimizde rekorlar kırarak yolumuza devam ediyoruz. Özellikle 3 katlı köprülü kavşağın inşaatına başladığımızda biz burayı 5 ay gibi kısa bir sürede tamamlayacağımızı ifade etmiştik. Buna hiç kimse inanmadı. Gerek şehirdeki gerekse Ankara'dan bu konudaki uzman kişiler 5 ayda tamamlayamazsınız dediler çünkü burada bin 453 tane fore kazık var, 900 metre dalcık var, kazı işlemi var, 162 metre viyadük var. Bunların yapımı, kazımı çok zaman isteyen bir şey ama biz 24 saat esasına göre 7/ 24 çalışarak vatandaşımıza söz verdiğimiz 5 ay gibi çok kısa bir sürede 3 katlı köprülü kavşağımızı halkımızın hizmetine sunduk herkes şaşırdı. Hem estetik açıdan çok güzel, hem ulaşımı kısaltıyor o da çevreci bir proje. Eskiden 4-5 ışıkta geçilen bir kavşağı şuanda hiç kimse beklemeden istediği her yöne rahat bir şekilde geçebiliyor. Vatandaşta bundan son derece memnundur. Biz projeye başlarken projemizin bitiş tarihini de açıklıyoruz. Yani ucu açık değil. Eskiden temel atılırdı yıllar sürerdi. Biz projemizin temelini attığımız gün hangi tarihte açacağımızı da ilan ediyoruz. O da olabilecek en kısa sürede ve o tarihte de mutlaka açıyoruz. Dediğim gibi bu 3 projemiz tünel, kütüphane ve camimiz inşallah bu yıl 25 Aralık'ta 3 ay içerisinde Şahinbey halkının, Gaziantep halkının hizmetinde olacak" diye konuştu.