Şahinbey Belediyesi Muharrem Ayı'nda Vatandaşlara Aşure İkram Ediyor

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Muharrem Ayı nedeniyle AK Parti Gaziantep Milletvekili İrfan Çelikaslan ile birlikte vatandaşlara aşure ikram ettiler.

Muharrem Ayı dolayısıyla Şahinbey İlçesi'nin farklı noktalarında vatandaşlara aşure ikram eden Şahinbey Belediyesi aşure ikramını aralıksız sürdürüyor. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Balıklı Parkı'nda AK Parti Gaziantep Milletvekili İrfan Çelikaslan ile birlikte vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

27 çeşit malzeme ile yapılan aşure

Muharrem ayında vatandaşlarla bir araya gelerek aşure ikramında bulunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "AK Parti Milletvekilimiz İrfan Çelikaslan ile birlikte Muharrem ayı nedeniyle vatandaşlarımıza aşure ikramında bulunduk. Her yıl Muharrem Ayı'nda Şahinbey İlçemizin çeşitli noktalarında vatandaşlarımız için aşure ikramında bulunuyoruz. Muharrem ayı mukaddes aylarımızdan bir tanesi. Muharrem ayında ibadet etmenin ve oruç tutmanın faziletleri çok büyük. Ayrıca Muharrem Ayı'nın 10'uncu gününden ismini alan aşure, içerisinde 27 çeşit malzemenin olduğu her birinin kendi tadıyla ve özelliğiyle bir araya gelip farklı bir tat oluşturduğu bir lezzettir. Şahinbey Belediyesi olarak vatandaşlarımıza aşure ikram ediyoruz. Muharrem ayı boyunca dağıtımlarımız ilçemizin farklı noktalarında devam edecek" dedi. - GAZİANTEP