SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar: Türkiye genelinde dron eğitim merkezleri kuracağız

Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı SAHA 2026'nın tanıtım toplantısında konuşan SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, "Türkiye genelinde dron eğitim merkezleri kurmayı hedefliyoruz. Bu merkezlerin en büyüğünü İstanbul'da hayata geçirerek gençlerimizin teknoloji alanında eğitim almasını sağlayacağız" dedi.

Türkiye'nin savunma, havacılık ve uzay sanayiindeki en büyük organizasyonlarından biri olan Uluslararası Savunma ve Havacılık Fuarı SAHA 2026'nın tanıtım toplantısı Bakırköy'de düzenlendi. Programa SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar'ın yanı sıra çok sayıda basın mensubu katıldı. Toplantıda, bu yıl 5'inci kez düzenlenecek fuara 120'nin üzerinde ülkeden katılım sağlanacağı ve 263'ü uluslararası olmak üzere 1.700'ün üzerinde firmanın yer alacağı bildirildi. 400 bin metrekarelik alanda, 5-9 Mayıs 2026 tarihleri arasında düzenlenecek fuarda milyarlarca dolarlık ticari anlaşmalara imza atılması hedefleniyor. 200 binden fazla ziyaretçinin ve 30 binden fazla sektör profesyonelinin katılmasının öngörüldüğü fuarda, 30 binden fazla görüşme gerçekleştirilmesi planlanıyor. Ayrıca 203 yeni ürün lansmanı yapılacak, 4 milyar doları ihracat odaklı olmak üzere toplam 164 imza töreni düzenlenecek. Program kapsamında fuarın yeni vizyonu ve stratejik hedefleri paylaşılırken, gazetecilerin soruları da yanıtlandı.

Türkiye'nin ilk SİHA gemisi TCG Anadolu başta olmak üzere deniz platformlarının da fuar kapsamında ziyaretçilere açılacağı ifade edilirken otonom sistemler, yapay zeka destekli çözümler, insansız kara araçları ve uzay teknolojileri gibi birçok alanda yeni nesil ürünlerin sergileneceği belirtildi.

'BU SENE 8 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT SÖZLEŞMESİ HEDEFLİYORUZ'

Programda konuşan SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, "Bu sene inşallah SAHA fuarından elde edeceğimiz gelirleri dron üretim ve eğitim merkezlerinin kurulmasında kullanacağız. Böylelikle herhangi bir anda milyonlarca dron üretebilecek kapasiteye bir anda tüm yurt çapında ulaşıyor olacağız" ifadelerini kullandı. Bayraktar ayrıca, 2024 yılında SAHA bünyesinde 6,2 milyar dolarlık ihracat sözleşmesi imzalandığını hatırlatarak, bu yıl hedefin en az 8 milyar dolara çıkarılması olduğunu vurguladı. SAHA İstanbul'un kuruluşundan bu yana gösterdiği büyümeye dikkat çeken Bayraktar, ilk fuarın 5 bin metrekare alanda ve 170 firma ile gerçekleştirildiğini, bugün ise bin 700'ün üzerinde firmaya ulaşıldığını belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı