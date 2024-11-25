Sağlık-Sen Genel Başkanı Doğan: "Derdimiz Aile Hekimimiz ile Aile Sağlığı Hemşire ve Ebemizin Yaşadığı Sorunu Çözmek"

(ANKARA) - Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, Hekim Komisyonu İl Temsilcileri toplantısında; "Sağlık-Sen olarak bizim tek derdimiz üzüm yemek, popülizm üzerinden sendikacılık yapmak değil. Derdimiz aile hekimimiz ile aile sağlığı hemşire ve ebemizin yaşadığı sorunu çözmek" dedi.

Sağlık-Sen Hekim Komisyonu İl Temsilcileri toplantısı, Memur Sen Genel Merkezi'nde yapıldı. Toplantıda yürürlüğe giren Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği ve sağlık sektörüne dair yaşanan gelişmeler değerlendirildi.

Toplantıya; Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Sağlık-Sen Hekim Komisyonu Başkanı Dr. Hüseyin Alperen Güldiken, SASAM Hekim Koordinatörü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli ve şube başkanları katıldı.

Sağlık-Sen Genel Merkez Yönetimi olarak bir buçuk yıl önce göreve başladıklarını ve ilk yaptıkları işlerden birinin Hekim Komisyonu'nu kurmak olduğunu ifade eden Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, "Hekim Komisyonumuz kısa sürede hekimlerimiz için çok önemli ve kıymetli çalışmalara imza attı, atmaya da devam ediyor. Çalıştaylar düzenledik, yaşanan sorunlara çözümler aradık. Hekim Komisyonumuzun hekimlerimiz için çalışmaları devam edecek. Bu toplantı önümüzdeki günlerde yapılacak çalışmalar için çok kıymetli" diye konuştu.

"Hekimin hakkını koruyacak tek yer de Sağlık-Sen'dir"

"Biz sağlığın tüm branşlarının beraber hareket ettiğinde daha güçlü olduğuna inanıyoruz. Nasıl hemşirenin, ebenin, parametiğin hakkını koruyan Sağlık-Sen ise hekimin hakkını koruyacak tek yer de Sağlık-Sen'dir. Toplu sözleşme masasına oturan yetkili sendika Sağlık-Sen'dir. Biz hekimimizin, hakkını korumak ve geliştirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Genel Merkez olarak şubelerimizle hekimimizin, hemşiremizin, paramediğimizin mali, özlük ve sosyal haklarının geliştirilmesi için mücadele ediyoruz."

"Sağlık-Sen olarak mücadelemizi sürdürüyoruz"

Yeni yürürlüğe giren Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'ne ilişkin ise Doğan, şunları kaydetti:

"Sağlık-Sen olarak bizim tek derdimiz üzüm yemek, popülizm üzerinden sendikacılık yapmak değil. Bakın yönetmeliğe dair taslak metin kamuoyuna yansıdıktan sonra biz Sağlık-Sen olarak taleplerimizi hem TBMM'de hekim kökenli milletvekilleri ile hem de Sağlık Bakanlığı bürokratları ile paylaştık. Yönetmelik yayınlandıktan sonra da akılcı ilaç uygulaması, 6 ayda bir hastayı muayeneye çağrılma zorunluluğu, subjektif değerlendirme getiren memnuniyet oranı gibi konulara dair önerilerimizi yeniden Bakanlık yetkililerine ilettik. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Hakkı Susmaz'ı da ziyaret ederek bu konuya dair raporumuz paylaştık. Sağlık-Sen olarak bu konuda mücadelemizi sürdürüyoruz. Derdimiz aile hekimimiz ile aile sağlığı hemşire ve ebemizin yaşadığı sorunu çözmek."

Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar: Sağlık-Sen sağlık sektörü için bir şans

Toplantıda Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar, Türkiye'deki sağlık sektörüne dair yaşanan gelişmelere dair şunları söyledi:

"Sağlık-Sen'in sağlık çalışanlarının haklarının ve sağlık sisteminin geliştirilmesi noktasında önemli işler yaptı. Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'yle ilgili konular gündemde. Hiçbir bakanlık çalışanların memnuniyetini azaltmaya yönelik düzenleme yapmaz. Ama eğer uygulamada bir sıkıntı varsa bu konunun yeniden ele alınacağını düşünüyorum. Sağlık-Sen de gerçekten çok dikkatle konuyu ele alıyor. Genel Başkan Mahmut Faruk Doğan'ın buna yönelik talepleri usulünce ilettiğini biliyorum. Ben bunu Türk sağlık sistemi için bir şans olarak görüyorum."

"Sağlık okuryazarlığını artıracak çalışmalar yapılmalı"

Sağlık okuryazarlığının artırılması gerektiğinden de bahseden Ünüvar, "Sağlık okuryazarlığı konusunda vatandaşın bilgilendirilmesi gerekiyor. Filmler, diziler, kamu spotları ve sosyal medya ile sağlık okuryazarlığını artıracak çalışmalar yapılmalı" dedi.

Hekim Komisyonu Başkanı Güldiken: Haklarımızı koruyarak ve geliştirerek geleceğe emin adımlarla ilerlemek kararlılığındayız

Hekimlik mesleğinin geleceğine yönelik çalışmalar yaptıklarını kaydeden Hekim Komisyonu Başkanı Güldiken, "Hekimlik mesleği adına, devletimize ve milletimize hizmet yolunda haklarımızı koruyarak ve geliştirerek geleceğe emin adımlarla ilerlemek kararlılığındayız. Nitekim bu kararlılık, sadece mesleğimize yönelik değil aynı zamanda mesleğimiz mensubu olacak gelecek nesillerimizin haklarını koruma noktasında da büyük öneme sahiptir. Bugün ortadan kaldırdığımız ya da kaldırılması noktasında mücadele ettiğimiz her bir sorun, şüphesiz bizden sonra gelecek meslektaşlarımızın, çalışma hayatında daha güvenli, huzurlu ve mutlu kamu hizmeti sunmasını sağlayacaktır. Sağlık hizmeti sunumunun vazgeçilmezi ve en önemli etkeni olan hekimlerimizin, çalışma hayatından sosyal hayata geniş bir perspektifte sorunlarına çözüm üretme noktasında kararlı adımlarla yol almayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.