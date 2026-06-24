Koordinatör ebelerden 727 bin gebeye doğum danışmanlığı

Sağlık Bakanlığınca anne ve bebek sağlığının korunması, normal doğumun teşvik edilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında görevlendirilen koordinatör ebeler tarafından 727 bin 629 gebeye doğuma hazırlık danışmanlığı verildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bakanlığın temel hedefleri arasında gebelik dönemi ve doğum sürecinde anne ve bebek sağlığı açısından daha kaliteli, etkin ve güvenli sağlık hizmeti sunulması yer alıyor.

Bu doğrultuda ülke genelinde normal doğumun teşvik edilmesi ve tıbbi gereklilik bulunmayan sezaryen oranlarının azaltılması amacıyla hazırlanan "Normal Doğum Eylem Planı" 3 Ekim 2024'te yürürlüğe girdi.

Eylem planında yer alan "Her Gebeye Ebe Uygulaması" kapsamında, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünce gebeliğinin son üç ayına giren kadınlara doğuma hazırlık konusunda danışmanlık verilmesi amacıyla toplum sağlığı merkezleri ve ilçe sağlık müdürlüklerinde görev yapmak üzere 3 bin 400 koordinatör ebe görevlendirildi.

Uygulamanın etkin şekilde yürütülmesi amacıyla ülke genelinde görev yapan 91 ebeye "Koordinatör Ebe Eğitici Eğitimi" verildi.

Koordinatör ebeler tarafından yürütülen çalışmalarda, gebelerin doğum yapacakları sağlık kuruluşunu belirleyip belirlemedikleri sorgulanıyor. Doğum yapacağı kurumu henüz belirlememiş olan gebeler, ikamet adreslerine en yakın kadın hastalıkları ve doğum hizmeti sunan hastanelere yönlendiriliyor.

Ayrıca gebelerin aile hekimine başvurup başvurmadıkları, gebelik izlemlerinin düzenli yapılıp yapılmadığı ve gebe okullarına katılım durumları değerlendiriliyor. Gebe okuluna katılmayan kadınlar, ilgili programlara yönlendirilirken, gebeliğin son döneminde dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgilendirme yapılıyor.

Koordinatör ebeler tarafından gebelere normal doğumun süreci, anne ve bebek sağlığı açısından sağladığı avantajlar ile doğum sonrası iyileşme sürecine ilişkin detaylı bilgi de veriliyor.

Programın başladığı tarihten 31 Mayıs 2026'ya kadar geçen sürede Türkiye genelinde 727 bin 629 gebe ile görüşülerek doğuma hazırlık konusunda danışmanlık hizmeti sunuldu.

İlk gebeliğini yaşayan kadınlara yönelik özel takip süreci

Sağlık Bakanlığınca 25 Ağustos 2025 itibarıyla ilk gebeliğinin son üç ayında bulunan kadınlara yönelik yeni bir uygulama da başlatıldı.

Bu kapsamda koordinatör ebeler tarafından ilk kez anne olacak gebeler, telefonla aranarak bilgilendiriliyor ve ev ziyareti amacıyla randevu planlaması yapılıyor.

Uygulamanın başladığı tarihten bu yana 22 bin 952 gebeye ev ziyareti gerçekleştirildi.

Ev ziyaretlerinde anne adaylarına, gebeliğin son aylarında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi veriliyor, normal doğumun süreci ve faydaları detaylı şekilde anlatılıyor.

Koordinatör ebeler ayrıca Sağlık Bakanlığınca geliştirilen "Annelik Yolculuğu" mobil uygulamasını tanıtarak, gebelerin dijital sağlık hizmetlerinden daha etkin yararlanmalarına yönelik bilgilendirme yapıyor.

Yüksek riskli gebeler dijital sistem üzerinden izleniyor

Öte yandan, Sağlık Bakanlığı, anne ölümlerinin önlenmesi ve yüksek riskli gebeliklerin daha yakından takip edilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda bilimsel veriler ışığında belirlenen 49 ICD-10 tanı koduna sahip gebelerin izlenmesine yönelik "Yüksek Riskli Gebelik İzlem Sistemi" geliştirildi.

Sistem aracılığıyla yüksek riskli gebelerin izlenmesi gereken tarihler il sağlık müdürlüğü ekiplerine otomatik olarak hatırlatılıyor. İlçelerde görev yapan ebeler aracılığıyla anne adaylarına ulaşılıyor ve takip süreçleri kesintisiz şekilde yürütülüyor.

Aile hekimlerinden hastanelere, hastanelerden aile hekimlerine uzanan dijital entegrasyon sayesinde gebelere ait klinik ve sağlık notları sağlık profesyonelleri arasında paylaşılabiliyor.

Ayrıca gebenin yüksek riskli olarak değerlendirilmesine neden olan tanı kodları, başvurduğu hastanelerde ilgili branşların kullandığı sistemlerde uyarı şeklinde görüntülenebiliyor.

Yüksek riskli gebelik tanısı alan kadınların Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu talep etmeleri halinde ise Bilim Kurulu tarafından belirlenen kardiyoloji, kalp damar cerrahisi, göğüs hastalıkları, nöroloji, üroloji, genel cerrahi, psikiyatri ve dahiliye branşlarında randevu önceliği sağlanıyor.

Sistemin devreye alındığı 2 Eylül 2025'ten 31 Mayıs 2026'ya kadar geçen sürede 20 hafta ve üzerindeki toplam 133 bin 2621 yüksek riskli gebeye danışmanlık hizmeti verildi.

Bu gebelerden 61 bin 891'i ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerini alabilmeleri amacıyla ilgili uzmanlık branşlarına yönlendirildi.