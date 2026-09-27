Sağlık Bakanı Memişoğlu, Sultangazi'ye onkoloji hastanesi açılacağını duyurdu

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sultangazi'de "Onkoloji Hastanesi" açacaklarını belirterek, " Sultangazi'yle beraber çalışacak ve gerçekten bu bölgenin bütün sağlıkla ilgili en uç tedavilerini yapabilir hale geleceğiz." dedi.

Bakan Memişoğlu, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında AK Parti Sultangazi İlçe Başkanlığında düzenlenen programa katıldı.

Burada yaptığı konuşmada, Sultangazi'nin kendisi için özel bir yere sahip olduğunu belirten Memişoğlu, İstanbul İl Sağlık Müdürü olduğu dönemde ilçedeki sağlık yatırımlarıyla yakından ilgilendiğini anlattı.

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ilçeye önemli katkı sunduğunu dile getiren Memişoğlu, "Gerçekten çok büyük bir hastane, çok gelişti. Haseki buraya sahip çıktı, burası da Haseki'ye sahip çıktı. Biz oraya bir 'Onkoloji Hastanesi' de açacağız çok yakında. Sultangazi'yle beraber çalışacak ve gerçekten bu bölgenin bütün sağlıkla ilgili en uç tedavilerini yapabilir hale geleceğiz." bilgisini paylaştı.

"Toplumun sağlıklı kalması daha önemli"

Memişoğlu, Sağlık Bakanlığı olarak yalnızca hastaneler ve tedavi hizmetlerine değil, hastalıkların önlenmesine de önem verdiklerini vurgulayarak, "Toplumun sağlıklı kalması daha önemli bizim için. Onun için de sigara gibi, tütün gibi, kötü beslenme gibi, hareketsizlik gibi sağlığımızı tehdit eden unsurlardan uzak kalmanızı tavsiye ediyorum. Sadece tavsiye etmiyorum, bizden hastalığın tedavisini talep eden toplumun aynı zamanda da sağlıklı kalmasını talep etmesini istiyorum. Yani toplumun bizden, sağlıklı nasıl kalacağı konusunda da talepkar olmasını istiyorum." diye konuştu.

"Aile Hekimlikleri" ile "Sağlıklı Hayat Merkezleri"nin sağlıklı yaşam konusunda vatandaşlara imkan sunduğunu kaydeden Memişoğlu, toplumun bu merkezlerden daha fazla yararlanması gerektiğini söyledi.

"Farklılıklarımızı birleştirip bunu enerji, güç haline getirip birlikte hareket etmemiz gerekir"

Kemal Memişoğlu, birlik ve beraberliğin önemine de değinerek Anadolu coğrafyasının tarih boyunca farklı medeniyetlerin kavşak noktası olduğunu belirtti.

Toplum içindeki farklılıkların çatışma yerine ortak hedefler doğrultusunda bir güç haline getirilmesi gerektiğini ifade eden Memişoğlu, şöyle devam etti:

"Bize maalesef yıllardır sağ-sol, dinli-dinsiz, Türk, Kürt, Alevi, Sünni dediler. Bizi birbirimizle kavga ettirerek maalesef enerjimizi tüketip geri kalmamızı sağladılar. Onun için bu 'Terörsüz Türkiye', 'Terörsüz Bölge' kelimeleri çok önemli. Siz bir kardeşinizle kavga ettiğiniz zaman, kazanacak her ikisi değildir, başkasıdır. Tabii ki herkesin aynı fikirde olması mümkün değil. Herkes aynı açıdan bakmayabilir. Ama hedefiniz aynıysa, aynı inancın ve iyilik medeniyetinin temsilciliğini yapıyorsanız o zaman farklılıklarımızı birleştirip bunu enerji, güç haline getirip birlikte hareket etmemiz gerekir. Onun için baktığınız zaman 'Terörsüz Türkiye'de birbirimizin çatışmasını isteyen, bu kavganın, kırgınlıkların ve düşmanlıkların devam etmesini isteyecek olan kötülük tarafıdır. Biz iyilik tarafı olarak birbirimize sarılacağız. Birbirimizin eksiğini tamamlayacağız. Birbirimizi hoşgörüyle göreceğiz. Bu davadan kırgın olmuş veya uzaklaşmış insanları toplayacağız. Onun kırgınlığını telafi etmeye çalışacağız."

Türkiye'nin son yıllarda deprem, Kovid-19 salgını ve çevre ülkelerdeki savaşlar gibi çeşitli zorluklarla karşı karşıya kaldığını anlatan Memişoğlu, "Gerçekten ekonomik olarak bazı zorluklar yaşıyoruz, bunun da farkındayız. Bu ülke belki de 100 yılın deprem felaketini yaşadı. 11 şehrinde taş taş üstünde kalmadı. 2020'de büyük bir salgın yaşadık hep beraber. Bugün kuzeyimizde Ukrayna-Rusya savaşı var, bizi çok etkiliyor. Doğumuzda İran, Amerika, İsrail savaşı var. Güneyimizde Suriye'nin maalesef on yılların üzerinde süren bir savaşı var. Kardeşlerimizi, 3-4 milyon insanı burada misafir ettik. Baktığımız zaman bu kadar zorluklar içinde bile ülkeyi hamdolsun halen daha büyüterek ayağa kaldırmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Bu zorlukların birlik içinde aşılacağını belirten Memişoğlu, AK Parti teşkilatlarının sahada vatandaşlarla temas kurmasının önemine dikkati çekti.

Bakan Memişoğlu, esnafla bir araya geldi

Memişoğlu, programın ardından "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında Sultangazi 1. Cebeci Caddesi'nde vatandaşlar ve esnafla bir araya geldi.

Bazı iş yerlerini ziyaret eden Memişoğlu, esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinledi. Kemal Memişoğlu, ziyaret sırasında çocuklara çeşitli hediyeler verdi ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA