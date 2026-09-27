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Fenerbahçe'de Sadettin Saran ve yönetimi ibra edildi

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Fenerbahçe'de Sadettin Saran ve yönetimi ibra edildi
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Fenerbahçe Kulübü'nde Sadettin Saran ve yönetim kurulu, 1 Mart 2026 ile 31 Mayıs 2026 arasındaki mali döneme ilişkin faaliyetleri nedeniyle oy çokluğuyla ibra edildi.

  • Fenerbahçe Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı'nda Sadettin Saran ve yönetimi, 01.03.2026 - 31.05.2026 mali dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı oy çokluğuyla ibra edildi.
  • Aynı toplantıda denetim kurulu da 01.03.2026 - 31.05.2026 mali dönemi faaliyetleri için oy çokluğuyla ibra edildi.

Fenerbahçe Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda düzenleniyor. Gündemin 7 ve 8. maddelerinde yer alan önceki dönemi kapsayan faaliyet raporlarına ilişkin ibra oylaması öncesi Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım kürsüye geldi. 

''SABAH KIZDIRDILAR, ŞİMDİ YİNE AYNI DÜŞÜNCEDEYİM''

İlk yaptığı konuşmada Sadettin Saran ve yönetimini ibra etmeyeceğini açıklayan Yıldırım, ikinci yaptığı konuşmada bu kararından döndüğünü belirterek "Geçen kongrede de herkesin ibra edilmesi gerektiğini ve geleceğe dönük kulübümüzde imajın oluşmaması gerektiğini söylüyordum. Sabah kızdırdılar, şimdi yine aynı düşüncedeyim. Birlik, beraberliği sağlamak için ben ibra edeceğim. Sizden de rica ediyorum. Kante’den dolayı ödemeyi üzerlerine alacaklar. Üniversite ile ilgili gelecekler bizimle berabere çalışacaklar" dedi.

SADETTİN SARAN VE YÖNETİMİ İBRA EDİLDİ

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, 01.03.2026 - 31.05.2026 mali dönemine ilişkin faaliyetleriyle ilgili yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin ibra edilmesini genel kurulun oylarına sundu. Oy çokluğuyla kabul edildi. 01.03.2026 - 31.05.2026 mali dönemine ilişkin faaliyetleriyle ilgili denetim kurulu ibra edilmesi genel kurulun oylarına sunuldu. Bu madde de oy çokluğuyla kabul edildi.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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