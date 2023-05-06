SAĞANAK YAĞMURA RAĞMEN HIDIRELLEZ DİLEKLERİNİ DENİZLE BULUŞTURDULAR

Antalya'da Hıdırellez dileklerini denizle buluşturmak isteyenler, günün ilk ışıklarında sağanak yağışa aldırmadan Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü Gençlik Parkı'na ve Konyaaltı Sahili'ne koştu. Kış mevsiminin bitişi ve baharın habercisi olan Hıdırellez, her yıl olduğu gibi bu sene de Antalya'da çeşitli ritüellerle kutlandı. Dileklerini ve isteklerini çizdikleri kağıtları ritüele göre günün ilk ışıklarıyla suyla buluşturmak isteyenler, sabahın ilk ışıklarında sağanak yağmura rağmen Konyaaltı Sahili ve Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü Gençlik Parkı'nda yoğunluk oluşturdu. Hıdırellez inanışına göre vatandaşlar, önceden hazırladıkları ve isteklerini tarif eden çizimlerin olduğu kağıtları ve yanlarında getirdikleri çakıl taşlarını suya bıraktı. Bazı kişiler denize attıkları kağıtların arkasından dilekleri için dua ederken, bazıları ise selfie yaparak anı ölümsüzleştirdi. Sağanak yağmura rağmen Hıdırellez dileklerini suya atan vatandaşlar, daha sonra alandan ayrıldı.

'İLK DEFA BU KADAR YAĞMURA DENK GELDİM'

Dileğini suya atan Gülen Aşar (60), Her sene Hıdırellez için buraya geliyorum ama ilk defa bu kadar yağmura denk geldim ama değdi. Biz Hıdırellez'in bu durumunu çok seviyoruz. Dualarımızı ettik, dileklerimizi diledik ve suya attık. Allah kabul etsin. Güzel şeyler diledim. Oğlum var, onun için güzel şeyler diledim. Sağlık ve mutluluk diledim dedi.

'BEREKETLE İLGİLİ DİLEKLEDE BULUNDUM'

Yoğun yağmura rağmen Hıdırellez dileğini suya atmaya oğluyla gelen Emel Güner (44), Oğlum ilk defa gelmek istedi ve onda da yağmura denk geldi. İnşallah Hıdırellez bereketiyle gelsin. Ülkemize, milletimize sağlık, mutluluk huzur getirsin istiyoruz. Genelde sağlık bereket dileklerini diledim. Her şey var dua ve dileklerimizin içinde, her şeyi diledik diye konuştu. Annesiyle sabahın ilk ışıklarında sağanak yağmura rağmen Hıdırellez için Düden Şelalesi'nin döküldüğü noktaya kafasına battaniye sararak gelen 10 yaşındaki Kaan Mert Güner ise sağlıkla ilgili dileklerde bulunduğunu kaydetti. (DHA)