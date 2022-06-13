Sağanak yağış Türkiye'yi esir aldı! Meteoroloji'den 41 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı - Haberler

Sağanak yağış Türkiye'yi esir aldı! Meteoroloji'den 41 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı
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Son günlerde ülkenin büyük bölümünü adeta esir alarak Ankara başta olmak üzere birçok ilde sel felaketlerine neden olan sağanak yağışlar bugün de etkisini sürdürecek. Meteoroloji tarafından Hatay'a turuncu, toplamda 41 ile ise sarı kodlu uyarı yapıldı.
Yurdun büyük bölümünde son birkaç gündür süren sağanak yağışlar Ankara ve Karaman gibi birçok elde sel ve su baskınlarına sebep oldu. Ankara'da afet sonucu hayatını kaybedenleri sayısı 2'ye çıkarken, Karaman'da bugün 1 kişi sel nedeniyle yaşamını yitirdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son tahminlere göre, bugünden itibaren ülkenin büyük bölümünde şiddetli yağış ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların; İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu ve Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor.
Yapılan açıklamada vatandaşlara ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.
Öte yandan Hatay'ya turuncu, 41 ile ise sarı kodlu uyarı verildi. Sarı uyarı verilen iller arasında Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalyai Aydın, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, Mersin, izmir, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Manisa, Kahramanmaraş, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Uşak, Van, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Şırnak ve Osmaniye bulunuyor.
Önümüzdeki 5 günün hava durumu tahmini: