Balıkesir beşik gibi sallanıyor! 4.2'lik bir deprem daha meydana geldi

Balıkesir beşik gibi sallanıyor! 4.2'lik bir deprem daha meydana geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Balıkesir beşik gibi sallanıyor! 4.2'lik bir deprem daha meydana geldi
Haber Videosu

AFAD verilerine göre sabah erken saatlerde 4.4 büyüklüğündeki depremle sarsılan Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.2'lik bir sarsıntı daha meydana geldi. 9 km derinlikte oluşan deprem çevre illerde de paniğe neden oldu.

Türkiye, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından adeta bir beşik gibi sallanmaya devam ederken bugün bir korkutan haber de Balıkesir'den geldi.

ARTÇILARIN ARDI ARKASI KESİLMİYOR

10 Ağustos'ta 6.1 ile sallanan Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde o günden bu yana artçı sarsıntıların sonu gelmezken, AFAD bugün yeni bir bilgiyi daha paylaştı.

BALIKESİR'DE KORKUTAN BİR DEPREM DAHA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre sabah saatlerinde 4.4'lük depremle sarsılan Sındırgı ilçesinde saat 10:30 itibarıyla 4.2 büyüklüğünde bir sarsıntı daha meydana geldi.

ÇEVRE İLLERDE DE PANİK YAŞANDI

9 kilometre derinlikte oluşan sarsıntı çevre illerde de büyük paniğe neden olurken, çok sayıda vatandaş yaşadığı korkuyu sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla gözler önüne serdi.

Balıkesir beşik gibi sallanıyor! 4.2'lik bir deprem daha meydana geldi

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel
Komşuyu Türkiye korkusu sardı: Haritadan silinebiliriz

Komşuyu Türkiye korkusu sardı: Haritadan silinebiliriz
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTCNaci BÜYÜKKAL:

Allah boşuna mı bu depremleri yapıyor? Toplum aklını başına alsın diye yapıyor. Dua edin de 10 şiddetinde deprem yapmıyor.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki takım tarih yazdı! Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde oynamadan para kazandı

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde oynamadan para kazandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.