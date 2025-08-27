Balıkesir beşik gibi sallanıyor! 4.2'lik bir deprem daha meydana geldi

Türkiye, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından adeta bir beşik gibi sallanmaya devam ederken bugün bir korkutan haber de Balıkesir'den geldi.

ARTÇILARIN ARDI ARKASI KESİLMİYOR

10 Ağustos'ta 6.1 ile sallanan Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde o günden bu yana artçı sarsıntıların sonu gelmezken, AFAD bugün yeni bir bilgiyi daha paylaştı.

BALIKESİR'DE KORKUTAN BİR DEPREM DAHA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre sabah saatlerinde 4.4'lük depremle sarsılan Sındırgı ilçesinde saat 10:30 itibarıyla 4.2 büyüklüğünde bir sarsıntı daha meydana geldi.

ÇEVRE İLLERDE DE PANİK YAŞANDI

9 kilometre derinlikte oluşan sarsıntı çevre illerde de büyük paniğe neden olurken, çok sayıda vatandaş yaşadığı korkuyu sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla gözler önüne serdi.