Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Saadet Partisi lideri Arıkan, von der Leyen'in deniz yetki alanı sözünü reddetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Saadet Partisi lideri Arıkan, von der Leyen'in deniz yetki alanı sözünü reddetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan, von der Leyen'in Türkiye-Libya deniz yetki alanları anlaşmasına ilişkin açıklamalarını reddetti. Arıkan, Türkiye'nin Avrupalı diplomatların ayar vereceği bir ülke olmadığını, Mavi Vatan hakları için adımların arkasında olduklarını söyledi.

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki alanları anlaşmasına ilişkin açıklamalarını eleştirerek, "Türkiye ve Libya'nın egemenlik haklarını hedef alan küstah açıklamalarını reddediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, Avrupalı diplomatların ayar vereceği bir ülke değildir. Milli meselelerde tavrımız nettir: İktidarın Mavi Vatan'daki haklarımızı korumak adına atacağı her kararlı adımın sonuna kadar arkasındayız" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, sosyal medya hesabından Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki alanları anlaşmasına yönelik açıklamaları nedeniyle Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i eleştirerek, şunları kaydetti:

"AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Türkiye ve Libya'nın egemenlik haklarını hedef alan küstah açıklamalarını reddediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, Avrupalı diplomatların ayar vereceği bir ülke değildir. Akdeniz'i Yunanistan ve Rum kesiminin tapulu malı zanneden bu çifte standartlı anlayış kabul edilemez. Türkiye, ne Doğu Akdeniz'deki meşru haklarından geri adım atar ne de AB'nin tehditkar parmak sallamalarına boyun eğer. Milli meselelerde tavrımız nettir:  Saadet Partisi olarak iktidarın Mavi Vatan'daki haklarımızı korumak adına atacağı her kararlı adımın sonuna kadar arkasındayız."

Kaynak: ANKA
Bu haber 19 sitede yayınlandı.
Galatasaray'ın rakibinde sakatlık şoku: Çapraz bağları koptu

Galatasaray'ın rakibinde sakatlık şoku: Çapraz bağları koptu
Fenerbahçe taraftarı delirdi: O olmasaydı rahat kazanırdık, artık bu takımdan gitsin

Taraftar delirdi: O olmasaydı rahat kazanırdık, artık takımdan gitsin
Kızılcık Şerbeti’nde Cansu Taşkın krizi! Gold Film’den ayrılık açıklaması

Diziye girmesiyle çıkması bir olmuştu! Nedeni belli oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

30 bin TL borç 5 milyona çıktı! Bedelini 15 yaşındaki oğlu ödedi

30 bin TL borç 5 milyona çıktı! Bedelini 15 yaşındaki oğlu ödedi
Genç kızdan 'Cenabet gezmenin zararları nelerdir?' sorusuna bomba yanıt

Genç kızdan "Cenabet gezmenin zararları neler?" sorusuna bomba yanıt
Sokaklar savaş alanı, o TikTok derdinde!

Devrimi sen mi yapacaksın!
Fenerbahçe taraftarı yerden yere vurdu, UEFA ödül verdi!

Herkes şaşkın! Fener’i yaktı, ödülü kaptı
Her firavunun bir Musa'sı vardır! PSG, Barcelona'yı darmadağın etti

Her firavunun bir Musa'sı vardır! Herkesi yenen takımı parçaladılar
Sevgilisiyle yolda yürürken istihbaratçılar kıskıvrak yakaladı

Sevgilisiyle yürürken böyle alıp götürdüler
Sigorta sektöründe deprem! Ünlü şirket için iflas talep edildi

Sigorta sektöründe deprem! Dev şirket için iflas talep edildi