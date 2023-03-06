Akşener yeniden 6'lı Masa'da! Saadet Partisi Genel Merkezi önünde mahşeri kalabalık var, gözler çıkacak kararda

Yavaş ve İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı yardımcısı olmasını öneren İYİ Parti lideri Meral Akşener, yeniden 6'lı Masa'ya oturdu. 6 lider Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde topladı, alınan kararlar görüşmenin ardından kamuoyu ile paylaşılacak. Toplantı devam ederken çok sayıda kişi de Saadet Parti Genel Merkezi önüne toplanmaya başladı. Binlerce vatandaş yapılacak açıklamayı bekliyor.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkıp 6'lı Masa'dan kalkan İYİ Parti lideri Meral Akşener, Yavaş ve İmamoğlu ile yaptığı görüşmenin ardından Millet İttifakı'na döndü. Akşener iki büyükşehir belediye başkanına adaylık çağrısı yapmış ancak karşılık bulmamıştı. Akşener, bu kez iki ismin de cumhurbaşkanı yardımcısı olmasını istedi.

AKŞENER VE KILIÇDAROĞLU GÖRÜŞTÜ

Yaşanan gelişmelerin ardından kameraların karşısına geçen İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Genel Başkanımız Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu görüştü. Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın seçilecek 13'üncü Cumhurbaşkanı'nın iki Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmaları konusundaki önerilerini iletti. Sayın Akşener, Saadet Partisi'ndeki Millet İttifakı toplantısına katılacak. Milletimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

AKŞENER TALEBİNİ MASAYA İLETTİ

Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya katılan Akşener, Yavaş ve İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı yardımcısı olma talebini masaya iletti. 6 liderin görüşmesinin ardından alınan kararlar kamuoyu ile paylaşılacak.

BİNLERCE KİŞİ SAADET PARTİSİ GENEL MERKEZİNE AKIN ETTİ

Toplantı devam ederken çok sayıda vatandaş da Saadet Partisi Genel Merkezi önünde toplanmaya başlandı. Binlerce kişi, yapılacak açıklamayı bekliyor.