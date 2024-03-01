Rusya, Putin'in nükleer tehdidi sonrası kıtalar arası füze test etti

Rusya Savunma Bakanlığı, nükleer saldırı kapasiteli, 12 bin kilometre menzile sahip kıtalar arası balistik "Yars" füzesiyle deneme atışı gerçekleştirildiğini duyurdu. Füzenin test atışının, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, "NATO ülkelerinin Ukrayna'ya asker göndermesi durumunda nükleer silahları kullanırım" açıklaması sonra yapılması ise dikkatlerden kaçmadı.

Rus lider Putin'in, NATO ülkelerinin Ukrayna'ya asker göndermeleri halinde nükleer çatışmanın çıkabileceğini belirtmesinin üzerinden henüz 24 saat geçmeden, Rusya yeni bir füze test etti.

UZAY ÜSSÜNDEN FIRLATILDI, HEDEFİ TAM İSABETLE VURDU

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin kuzeybatısındaki Plesetsk Uzay Üssü'nden kıtalar arası balistik Yars füzesinin fırlatıldığı bildirildi. Açıklamada, deneme atışı sonucu füzenin Kamçatka'daki Kura Poligonu'na başarıyla ulaştığı kaydedildi.

12 BİN KİLOMETRE MENZİLE SAHİP

Plesetsk Uzay Üssü ile Kura arasındaki mesafe yaklaşık 5 bin 600 kilometre, Yars füzesi ise 12 bin kilometre menzile sahip. Nükleer saldırı da gerçekleştirebilen "Yars" füzesinin, savunma sistemlerine yakalanmadığı ve aynı anda 3 ila 6 arasında hedefi vurabildiği ifade ediliyor.

PUTİN NÜKLEER TEHDİTTE BULUNMUŞTU

Putin, önceki Rus parlamentosunda yaptığı konuşmada, Rusya'nın Zircon hipersonik füzeleri de dahil olmak üzere gelişmiş silah sistemlerini kullandığını ve Ukrayna'da askeri avantaja sahip olduğunu ifade etmişti. Rus lider Putin, NATO ülkelerinin Ukrayna'ya asker göndermeleri hâlinde nükleer çatışmanın çıkabileceğini belirtmişti.

"RUSYA'YI İŞGAL ETMEYE ÇALIŞANLAR SERT SONUÇLARLA KARŞILAŞIR"

Putin, Rusya'nın artık düşman topraklarındaki hedefleri vurabilecek silahlara sahip olduğunu ve Rusya'yı işgal etmeye çalışan herkesin İkinci Dünya Savaşı'ndakinden daha sert sonuçlarla karşılaşacağını söylemişti.

MACRON'UN AÇIKLAMASI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Avrupa'daki devletlerin Ukrayna'ya kara birlikleri göndermesine açık kapı bırakan açıklamasına birçok Avrupa ülkesi tepki göstermişti. Macron, bu konuda bir fikir birliğine varılmamış olduğunu ifade etse de bazı ülkelerin kendi birliklerini Ukrayna'ya göndermeye hazır olduklarını söylemişti. Açıklamanın ardından, başta Almanya ve Polonya olmak üzere birçok Avrupa ülkesi Ukrayna'ya birlik göndermeyi planlamadığını açıklamıştı.