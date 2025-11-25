Rusya'nın eski Ankara Büyükelçisi Karlov, Moskova'da anıldı

Ankara'da silahlı saldırı sonucu 19 Aralık 2016'da hayatını kaybeden Rusya'nın eski Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov için Rusya'nın başkenti Moskova'da anma programı düzenlendi.

Moskova'daki Andrey Karlov Vakfının ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Rusya Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Andrey Denisov, Moskova Devlet Diplomasi Enstitüsünde (MGIMO) Diplomasi Kürsüsü Başkanı Kirill Barskiy, Karlov'un eşi Marina Karlova katıldı.

Programda, Büyükelçi Karlov'un yaşamını ve diplomatik mirasını anlatan "Bizim Andrey" isimli anı kitabı tanıtıldı.

?"Karlov'u her anlamda profesyonel ve tecrübeli bir diplomat olarak tanıdım"

Büyükelçi Bilgiç, burada yaptığı konuşmada, Andrey Karlov'u her anlamda profesyonel ve tecrübeli bir diplomat olarak tanıdığını belirterek, şunları anlattı:

"Karlov'un Türkiye'de görev yaptığı yıllar, iki ülkenin bölgesel gelişmeler karşısında yoğun diplomatik temaslarda bulunduğu, zaman zaman ortaya çıkan zorluklara rağmen karşılıklı iradenin sınandığı bir dönemdi. Büyükelçi Karlov, bu süreçte her zaman sağduyunun, diyaloğun ve aklıselimin savunucusu oldu. Onun sakin, ölçülü ve güven veren yaklaşımının, iki ülke arasındaki ilişkilerin en gergin anlarında bile diplomasi kapılarını açık tutmayı mümkün kıldığının en yakın tanıklarından birisiyim."

Karlov'un silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdiğine dikkati çeken Bilgiç, "Büyükelçi Karlov'a yönelik alçakça yapılan saldırı yalnızca bir şahsı değil, Rusya-Türkiye ve Türkiye-Rusya ilişkilerini hedef almıştır. Bu provokasyon, yalnızca Türkiye'yi değil, ülkelerimizin ortak iradesini, bölgemizin barışını ve iki halkın birbirine duyduğu güveni sarsmayı amaçlamıştır. Ancak bu saldırıyı planlayanlar amaçlarına ulaşamamıştır, ulaşamayacaktır. Bu saldırının Türkiye-Rusya dostluğunu gölgelemesine izin vermeyeceğiz." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında dün telefon görüşmesi gerçekleştiğine işaret eden Bilgiç, Rusya ile ilişkilerin güçlü ve dinamik olduğunu vurguladı.

Bilgiç, "Moskova'da Türk, Ankara'da ise Rus diplomatları olarak, iki ülke ilişkilerinin güçlenmesi ve ortak dostluğumuzun daha da ileri taşınması için aynı kararlılık ve iradeyle çalışmaları sürdürmekteyiz." ifadesini kullandı.

"Karlov, diplomasi alanında büyük miras bıraktı"

Rusya Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Denisov da Karlov'un diplomasi alanında büyük bir miras bıraktığını belirterek, "Karlov, artık Rusya'nın modern tarihinin bir parçası haline geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Karlov'un Türkiye'yi iyi tanıdığını kaydeden Denisov, şöyle devam etti:

"Karlov, Türklerle, Türk zihniyetiyle uyum içinde çalışmayı başardı. Türkiye'yi yalnızca görev yeri olarak değil, stratejik açıdan büyük önem taşıyan bir ülke olarak görüyordu ve bu bilinçle görevini başarıyla tamamladı. Karlov, Türkiye'nin bugün Rusya ile ilgili meselelerde kimi zaman yakın bir konumda, kimi zaman da sürecin tam merkezinde yer aldığını biliyordu ve buna büyük önem veriyordu. O, mesleğin tüm gereklerini hakkıyla yerine getiren, örnek alınması gereken bir diplomattır."

Andrey Karlov Vakfının Onursal Başkanı Marina Karlova, "Bizim Andrey" kitabının hazırlanması sürecinde emeği geçenlere minnettar olduğunu dile getirerek "Kitabı, ilk kez gözyaşları içinde okudum." dedi.