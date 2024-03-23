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Rusya: Saldırıya katılan teröristler sınıra kaçmaya çalıştı, Ukrayna tarafında temasları vardı

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Rusya İstihbarat Servisi (FSB), başkent Moskova'daki Crocus City Hall konser salonundaki terör saldırısına katılanların yakalanmasına ilişkin bilgi verdi. Saldırıya doğrudan karışan 4 terörist dahil 11 kişinin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, teröristlerin suç ortaklarının belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü kaydedildi. Rusya Soruşturma Komitesi ise olaya ilişkin görüntüler yayınladı.

"UKRAYNA TARAFINDA TEMASLARI VARDI"

Saldırının özenle planlandığı belirtilen FSB açıklamasında, saldırganların Ukrayna sınırına doğru kaçmaya çalıştığına işaret edildi. Açıklamada, "Terör saldırısından sonra suçlular Rusya-Ukrayna sınırını geçmeyi planladı. Ukrayna tarafında temasları vardı" ifadelerine yer verildi.

Rusya: Saldırıya katılan teröristler sınıra kaçmaya çalıştı, Ukrayna tarafında temasları vardı

TÜM SİLAH VE MÜHİMMATA EL KONULDU

Olayın ardından soruşturma başlatan Rusya Soruşturma Komitesi müfettişleri, kriminologlar ve uzmanların yanı sıra İçişleri Bakanlığı ve Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) operasyonel birimleriyle birlikte yürütülen soruşturma faaliyetlerini sürdürüyor. Rusya Soruşturma Komitesi, olay yerindeki tüm silah ve mühimmata el koydu. Olaya ilişkin ilk görüntüleri yayınlayan Rusya Soruşturma Komitesi, elde edilen delillerde genetik, balistik ve parmak izi incelemelerinin yürütüldüğünü ve tüm kamera görüntülerine de el konulduğunu açıkladı.

Rusya: Saldırıya katılan teröristler sınıra kaçmaya çalıştı, Ukrayna tarafında temasları vardı

"SORUMLULAR CEZALANDIRILACAK

Öte yandan; Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Nikolay Patruşev, "Saldırı terörizmin Rusya için önemli bir tehdit olduğunu gösteriyor" dedi. Patruşev konser salonundaki saldırıdan sorumlu olanların cezalandırılacağı teminatını verdi.

Rusya: Saldırıya katılan teröristler sınıra kaçmaya çalıştı, Ukrayna tarafında temasları vardı

Rusya: Saldırıya katılan teröristler sınıra kaçmaya çalıştı, Ukrayna tarafında temasları vardı

Rusya: Saldırıya katılan teröristler sınıra kaçmaya çalıştı, Ukrayna tarafında temasları vardı

Rusya: Saldırıya katılan teröristler sınıra kaçmaya çalıştı, Ukrayna tarafında temasları vardı

Rusya: Saldırıya katılan teröristler sınıra kaçmaya çalıştı, Ukrayna tarafında temasları vardı

Kaynak: AA / Güncel

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