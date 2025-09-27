Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, BM Genel Kurulu'nda Çok Sayıda İle Görüşmeler Gerçekleştirdi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin New York kentinde Hindistanlı, Ürdünlü ve Güney Koreli mevkidaşlarıyla ayrı ayrı görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov, New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu kapsamında Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile bir araya geldi.

İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmede, yıl sonunda yapılması planlanan Rusya-Hindistan zirvesinin hazırlığıyla ilgili konular istişare edildi.

İki bakan görüşmede, Ukrayna ve Gazze Şeridi'ndeki durum dahil bölgesel ve uluslararası meseleleri de ele aldı.

Lavrov'un Safedi ile görüşmesi

Lavrov, New York'ta Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile de görüştü.

Orta Doğu'daki gelişmelerin ele alındığı toplantıda, iki bakan Gazze Şeridi'ndeki durumu ve Suriye meselesini istişare etti.

Görüşmede, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve insani yardımın derhal sağlanması, esirlerin serbest bırakılması ve BM kararları çerçevesinde barış sürecinin yeniden başlatılması yönünde uluslararası girişimlerin aktifleştirilmesinin önemi vurgulandı.

Lavrov ile Safedi, Rusya ile Ürdün arasındaki ilişkileri de ele aldı.

Lavrov'un Güney Koreli Bakanla görüşmesi

Lavrov, Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun ile de bir araya geldi.

Kore Yarımadası'ndaki durumun ele alındığı görüşmede, Rus tarafı, "ABD ve Asyalı müttefiklerinin Kuzey Kore'ye karşı askeri faaliyetlerinin kışkırtıcı nitelikte olduğunu ve Pyongyang'a yönelik yaptırımları ve güç baskısını artırma yönünde siyaset izlediğini" vurguladı.

Görüşmede, "yarımadadaki mevcut gerçekler ışığında karşılıklı saygıya dayalı diyaloğa dönülmesine, Kuzeydoğu Asya'da uzun vadeli barış ve istikrarın sağlanması amacıyla güvenilir bir mekanizmanın oluşturulmasına ihtiyaç duyulduğu" belirtildi.

Rus Bakan, Uleymi ile görüştü

Lavrov'un Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Uleymi ile yaptığı görüşmede ise Yemen'deki durum hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Rus tarafı, Yemen krizinin, BM himayesinde kapsamlı ulusal diyaloğun başlatılması yoluyla siyasi araçlarla çözülmesinden yana olduğunu dile getirdi.

Görüşmede ayrıca, Filistin'deki durum da ele alındı.