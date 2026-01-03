Haberler

Rusya: Maduro ve eşinin durumu derhal açıklığa kavuşturulsun

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD tarafından zorla çıkarıldığı belirtilen Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin durumunun derhal açıklığa kavuşturulmasını talep etti. Bakanlık, bu tür eylemlerin bağımsız bir devletin egemenliğine kabul edilemez bir ihlal olduğunu belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD tarafından ülkeden zorla çıkarıldığı belirtilen Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin durumunun derhal açıklığa kavuşturulmasını istedi.

Bakanlıktan, ABD'nin Venezuela'ya yaptığı saldırıyla ilgili ikinci bir açıklama yapıldı.

Moskova'nın Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve eşinin, ABD'nin saldırgan eylemleri sonucunda ülkeden zorla çıkarıldığına dair haberlerden son derece endişeli olduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu durumun derhal açıklığa kavuşturulmasını talep ediyoruz. Bu tür eylemler, eğer gerçekten gerçekleştiyse, bağımsız bir devletin egemenliğine kabul edilemez bir ihlal teşkil eder ve bu egemenliğe saygı, uluslararası hukukun temel bir ilkesidir."

Kaynak: AA / Ali Cura - Güncel
