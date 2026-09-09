Rus Masha, carettalar için 3 yıldır 'yaşam nöbeti' tutuyor

Rusya'da grafiker olarak çalışırken Antalya'ya yerleşen 34 yaşındaki Rus Masha Oktay, 3 yıldır yaz aylarında caretta carettaların gönüllü koruyuculuğunu yapıyor.

Rusya'da yaşayan Masha Oktay, 5 yıl önce tanıştığı Metin Oktay ile evlenerek Antalya'ya yerleşme kararı aldı.

20 yaşındayken izlediği bir filmde, deniz kaplumbağalarının yuvası başında bekleyen ve yavruların denizle buluşmasına şahit olan karakterden etkilenen Oktay, yıllar sonra hayalini Antalya'da gerçekleştirme fırsatı buldu.

Caretta carettaların korunmasına yönelik araştırma yapan Oktay, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Ekolojik Araştırmalar Derneği Başkanı Ali Fuat Canbolat öncülüğünde yürütülen "Deniz Kaplumbağalarını İzleme ve Koruma Projesi" kapsamındaki faaliyetlere katıldı.

Ulualan Halk Plajı'nda akademisyenler ve gönüllüler için oluşturulan yaşam alanında kalan Rus kadın, 16 kilometrelik Kızılot kumsalında 3 yıldır mayıs ve temmuz ayları arasında geceleri sabaha kadar carettaların denizden çıkarak sahilde yuva yapmalarını takip ediyor.

Yuvaların yerlerinin belirlenmesi, GPS ile işaretlenmesi ve koruma altına alınma çalışmalarına katılan Rus kadın, temmuz ayının ortasından ekim ayı başına kadar ise yavruların denizle buluşma süreçlerine şahitlik ediyor.

Bu süreçte sabahın erken saatlerinde plaja gelerek yuvalarda sıkışan yavruları kurtaran Masha Oktay, ayrıca sahildeki Rus turistlere de carettalar hakkında bilgi veriyor.

"Yavruları görünce çok heyecanlandım"

Masha Oktay, AA muhabirine, eşinin Türk olduğunu ve Antalya'da yaşamaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

Oktay, 20 yaşındayken izlediği filmdeki ana karakterin yavruların çıkışına kadar her gece kaplumbağa yuvasının yanında uyuduğunu dile getirerek, "Bu durumdan çok etkilendim. İnternette hemen araştırma yaptım. Avustralya'da program buldum ama Rusya'dan oraya gitmek zordu. Antalya'ya taşındıktan sonra burada da koruma çalışması yapıldığını öğrendim. Hemen başvurdum. 3 yıldır carettalara yardım ettiğim için çok mutluyum. Yavruları görünce çok heyecanlandım. Bu kadar küçük olduğunu beklemiyordum. Hala her yuva açılışında çok heyecanlanıyorum." dedi.

İnsanların vahşi yaşamı kötü etkilediğinden yakınan Oktay, "Ben sorunun değil, çözümün bir parçası olmak istedim. O nedenle elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Doğayı çok seviyorum. Yıllarca carettaları korumak için buraya geleceğim. Kış aylarında da Vietnam'a gideceğim pangolinlerle (pullu memeli bir hayvan) ilgili programa katılmak için." diye konuştu.

Gündüzleri kampta uyuduğunu, gece saatlerinde ise carettalar için kilometrelerce yürüdüğünü dile getiren Oktay, "Gece yuvaları koruma altına alırken bazı turistler 'Sahil neden bu kadar karanlık?' diye soruyor, carettalar için olduğunu anlatınca hak veriyorlar. İnsanları bilinçli hale getirdiğim için de mutlu oluyorum. Türkiye'de carettalar için bu kadar duyarlılık olduğunu gördüğüm için mutluyum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA