Üye Girişi
Haberler

Rize'de 4,7 büyüklüğünde deprem

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sabah saatlerinde Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremin ardından bir sarsıntı haberi de Rize'den geldi. Türkiye'de deprem riski çok düşük olan 4. derece bölgesindeki Rize'de 4,7 büyüklüğünde deprem oldu. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya olumsuz bir durum bulunmadığını, korkma nedeniyle 2 sağlık çağrısı alındığını açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 12.02'de merkez üssü Rize'nin Hemşin ilçesi olan 4.7 büyüklüğünde bir deprem olduğunu bildirdi. Çevre illerden de hissedilen sarsıntı yerin yaklaşık 13 kilometre derinliğinde meydana geldi.

AFAD'dan yapılan ilk açıklamada "Rize ilimizin Hemşin ilçesinde, saat 12.02'de 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

RİZE EN AZ RİSKLİ BÖLGEDE

Türkiye'de deprem haritasında en az riskli iller 4. ve 5. derece deprem bölgelerinde yer alıyor. 4. derece bölgesinde bulunan Rize'de deprem olması şaşkınlıkla karşılanırken, kısa süreli panik yaşanmasına da neden oldu.

BAKAN YERLİKAYA: OLUMSUZ DURUM BULUNMAMAKTADIR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Rize'de yaşanan deprem sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Rize Hemşin'de 4,7 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başladı. Deprem çevre illerden Artvin, Bayburt, Erzurum ve Trabzon'dan da hissedildi.

İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Korkma nedeniyle 2 sağlık çağrısı alınmıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

VALİ'DEN AÇIKLAMA

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, depremle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "AFAD Başkanlığımızın verilerine göre 4,7 ölçeğinde, İlimiz Hemşin merkezli bir deprem meydana gelmiş olup şu an itibariyle herhangi bir olumsuzluk yoktur. Saha taramalarımız devam etmektedir. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

BELEDİYE BAŞKANI BEKAR: BÜYÜK BİR DEPREM OLDU

Hemşin Belediye Başkanı Halim Kazım Bekar, "Büyük bir deprem oldu. Herhangi bir olumsuz durum olup olmadığını araştırıyoruz. Şu ana kadar bize ulaşan bir şey olmadı." açıklamasını yaptı.

MALATYA DA SALLANDI

AFAD, saat 10.46'da merkez üssü Malatya'nın Doğanşehir ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, çevre illerden de hissedildi.

Rize'de 4,7 büyüklüğünde deprem
Haberler.com / Mahmut Ekinci - Güncel
Bakan Tunç'tan konser soruşturması için 'Vız gelir tırıs gider' diyen İmamoğlu'na yanıt

İmamoğlu'nun resti Adalet Bakanı Tunç'u küplere bindirdi

 Bebeğini biberonla tiner içirerek öldürdü

Bebeğini tiner içirerek öldürdü

 Mike Tyson'ın Jake Paul'a neden tokat attığı ortaya çıktı

Mike Tyson'ın Jake Paul'u neden tokatladığı ortaya çıktı
Meclis'e gelen Mehmet Şimşek'i abaküsle karşıladı: TÜİK hesap yapmayı bilmiyor

Bütçe görüşmeleri için Meclis'e gelen Mehmet Şimşek'e soğuk duş
500

Yorumlar (14)

Haber YorumlarıJokerAllame:

büyük deprem olsa yine mahsur kalacak herkes hepsi akkepenin sebebi

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme44
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTemha Arak:

ülkemizin hertarafi sallaniyor.Allahim sen koru

Yorum Beğen35
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmre null:

Yuce Rabbim tüm ulkemizi korusun küfürlü konuşmak alkol faiz zamlar zina fakire yardim etmemek kabalık Yuce Allah in depremin oluşmasına mudahele etmemesine neden olan en büyük şeylerdir uzak durulmalı

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSihirbazın Çırağı:

İnşallah öncüdür, peşpeşe kırılır geçer, dünyanın sonu gelir.

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKemal Öztürk:

Risk misk hikaye Allahin gazabı her yeri vurur

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBükücü:

Rize, Tayyip Erdoğan'ın memleketi kardeşim AKP'nin depremle ne alakası var? Adam kendi memleketine deprem yapar mı? :)))

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYusuf Yorulmaz:

En az riskli diye bir bölge yok en az riskli bölgeyle az hasarlı bina arasında fark yok

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

muhtemelen malatyadaki depremin tetiklemesiyle oldu yeryüzü plakalar halinde lav denizinin üzerinde devamlı hareket halinde nerede ne olacağını kestirmek imkansız

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 14 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

RİZE'DE DEPREM! Rize'de deprem mi oldu? Deprem kaç şiddetinde oldu? Türkiye Galler maçı muhtemel 11'ler! A Milli Takım ilk 11'i belli oldu mu? Esenyurt'ta fabrikada yangın çıktı! Esenyurt yangın söndürüldü mü, son durum ne? En uzun süre tahtta kalan Osmanlı padişahı olan Kanuni Sultan Süleyman yaklaşık kaç yıl tahtta kalmıştır? 15 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 15 Kasım tarihinde dünyada neler oldu? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 16-17 Kasım Roblox erişim engelinde son durum! Mike Tyson-Jake Paul tokat anı izle! Mike Tyson neden tokat attı? (VİDEO İZLE) Az önce deprem nerede oldu? 15 Kasım Malatya deprem mi oldu, kaç şiddetinde? SON DAKİKA DEPREM! Deprem mi oldu? Malatya depremi saat kaçta, nerede oldu? Son Dakika Kırıkkale'de deprem mi oldu? 15 Kasım Kırıkkale'de kaç şiddetinde deprem oldu? SON DAKİKA! Malatya depremi kaç şiddetinde oldu? Malatya depreminde son durum nedir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.