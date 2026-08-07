Riyadh Air ve TravelSky'den stratejik dağıtım anlaşması

RİYAD, 7 Ağustos (Xinhua) -- Suudi Arabistan'ın ulusal havayolu şirketi Riyadh Air, Çinli havacılık bilişim teknolojisi sağlayıcısı TravelSky Teknoloji Limited Şirketi ile dağıtım işbirliği anlaşması imzaladığını duyurdu.

Riyadh Air perşembe günü yaptığı açıklamada, anlaşmayla Çin ile Suudi Arabistan arasında işbirliğini derinleştirmeyi ve hava bağlantılarını güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti. Anlaşma kapsamında taraflar, çok kanallı dağıtım, modern havayolu perakendeciliği, dijital inovasyon ve yeni nesil yolcu deneyimi gibi alanlarda işbirliği yapacak.

Anlaşma aynı zamanda, Riyadh Air'ın Çin dahil uluslararası uçuş ağını genişletme çabalarını da destekleyecek.

Riyadh Air Ticari Direktörü Vincent Coste, Çin'in kendileri için stratejik önem taşıyan başlıca büyüme pazarlarından biri olduğunu belirterek, ortaklığın yolculara daha kişisel ve sorunsuz bir rezervasyon deneyimi sunacağını kaydetti.

TravelSky Yönetim Kurulu Başkanı Jiang Bo ise, havayolu perakendeciliği ile dağıtımında yeni modelleri teşvik etmek ve dijital bir havacılık ekosistemi geliştirmek için Riyadh Air ile işbirliğini derinleştirmeyi sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti.

Kaynak: Xinhua