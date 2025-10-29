Haberler

Rio de Janeiro'da Uyuşturucu Operasyonu: 4'ü Polis 60 Ölü

Güncelleme:
Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinde düzenlenen büyük uyuşturucu operasyonunda, 4'ü polis olmak üzere toplamda 60 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Eyalet Valisi Claudio Castro, 'Comando Vermelho' adlı suç örgütünün yayılmasını durdurmak için 2 bin 500 polisin görev aldığı operasyonun en geniş kapsamlı olduğunu belirtti.

Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletindeki uyuşturucu operasyonunda, ilk belirlemelere göre 4'ü polis 60 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Rio de Janeiro Eyalet Valisi Claudio Castro, yaptığı açıklamada, "Comando Vermelho" adlı suç örgütünün bölgede yayılmasını durdurmayı amaçlayan, 2 bin 500 polisin görevlendirildiği operasyon düzenlendiğini belirtti.

Castro, 32 zırhlı araçla desteklenen güvenlik güçlerinin, Rio de Janeiro'nun kuzeyinde yer alan Alemao ve Penha bölgelerine girdiğini kaydetti.

Güvenlik güçlerinin operasyon sırasında silahlı direnişle karşılaştığını belirten Castro, operasyon kapsamında ilk belirlemelere göre, 4'ü polis 60 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Güvenlik güçlerinin en az 81 kişiyi gözaltına aldığını vurgulayan Castro, eyalet tarihindeki en geniş kapsamlı operasyonun gerçekleştirildiğini ifade etti.

Castro, bölge sakinlerine operasyon süresince evlerinden çıkmamaları uyarısında bulundu.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran - Güncel
