Rıdvan Mertöz Ortaokulu Açılışı gerçekleştirildi

MALATYA (Bültenler) - Gerçekleştirilen açılış programına, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, okulun yapımını üstlenen hayırsever iş insanı Rıdvan Mertöz'ün yanı sıra Malatya Valisi Aydın Baruş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ercan Altın, İnönü Üniversitesi Rektörü Ahmet Kızılay, İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, İl Müftüsü Veysel Işıldar, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, MHP İl Başkanı Mesut Samanlı, Sivil Toplum Kuruluşu ile Oda Başkanları, Rıdvan Mertöz Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri katıldı.

İş insanı Mertöz: Her zaman eğitime destek vermenin gayretinde olduk

Düzenlenen açılış töreninde ilk olarak konuşan iş insanı Rıdvan Mertöz, "Biz işadamları için genelde zor olan bölüm bürokrasi işlemlerimizdir. Bu konuda Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım Selahattin Gürkan Bey sağ olsun bürokrasi işlemlerini çok hızlı bir şekilde halletti. Daha sonra da MESTON belediyenin iştirak firması ile okulumuzu yapmaya başladık. Zaman zaman gelip okulumuzun inşaat sürecini takip ettik. Bir kısım değişikler istememe rağmen MESTON hiçbir zorluk çıkarmadan hepsini halletti ve aradaki fark ücretini de almadı. Burada sadece bir bina olarak değil eğitime katkıları için gerekli olan kütüphanesi vesaire her türlü fiziki ve teknik olan işler için desteklerimizi ve çalışmalarımızı da sürdüreceğiz.

45 yıllık iş hayatımın 25 yılında eğitime destek vermeye başlamış oldum. Önce yanınızda çalışan mesai arkadaşlarımızın eğitiminde başladık. Daha nitelikli daha deneyimli olmalarını sağlamaya çalıştık. Daha sonra ülkemizde okuyan üniversite öğrencilerimizin deneyim sahibi olması için stajyerler aldık. Bunlara sadece teknik eğitim değil sosyal eğitimde vermeye çalışıyoruz. Haftanın 1 günü stajyerlerle ben özellikle kendim bizzat görüşüyorum.

İstanbul Sanayi Odası ve İstanbul Ticaret Odamızda birlikte bizim Milli Eğitim Bakanlığımız ile yaptığı bir protokol ile meslek liselerinin niteliğini artırmak için 90 meslek lisesinin hamilik görevini üstlendik. Benim hamisi olduğum bölgemin lisesinde öğrenci sayısı bin 100'de 750'ye düşmüştü. Bu okuldaki öğrenci sayısı geçtiğimiz yıl 980'e çıktı.Dolayısıyla Veli ve öğrencilerimizin güveni başladı. Bu çalışma ile beraber öğrencilerimiz hem meslek edindiler hem de mezun olduktan sonra iş bulma imkânını görmüş oldular. Bu projenin bir benzerini de Malatya'da nasıl yapacağımızı getireceğimiz uzmanlarla görüşüp inşallah uygulayacağız.

Geleceğimiz olan öğrenciler benim için çok önemli. Öğrencilerle bir arada olmaktan çok büyük bir huzur duyuyorum. Geçtiğimiz yıl hayatımda en önemli iki konu gerçekleşti. Birisi bu okulun yapılması ikincisi de torunum dünyaya gelmesiydi. Bu iki konuda bize çalışma heyecanı veriyor. Ben bu yaşta haftada 60 saat çalışırım. Ben burada öğrencilerimize şunu söylemek istiyorum. Öğretmenleriniz tarafından verilen ödevleri tek kaynaktan yapmak yerine muhakkak değişik kaynaklardan faydalanarak yapmak hem bilginizi artıracak hemde yapmış olduğunuz ödevi zihninizde daha fazla tutabilirsiniz.Bunu neden söylüyorum, öğrencilerimiz araştırmacı olsun, sadece teknolojiye bağlı kalmamasın. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi ulu önder Atatürk'ün dediği gibi 'Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir'. Sevgili öğrenciler büyüklerimize saygı küçüklerimize sevgi ne kadar önemli ise hayvanlara olan sevgi de ve okumaya olan aşkımız da çok önemli. Dünya klasikleri muhakkak okumalısınız.

Sözlerime son verirken bu okulun yapımında çok büyük emeği geçen Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım Selahattin Gürkan'a, Sayın Valim Aydın Baruş'a Sayın Milli Eğitim Müdürümüz Battal Kanbay'a çok çok teşekkür ediyorum" dedi.

Gürkan: Çocuklarımızı da geleceğe en güzel şekilde hazırlayacağız

Yapıma tamamlanan Rıdvan Mertöz Ortaokulu'nun öğrencilere hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Gürkan konuşmasında, "En önemli yatırımın insana yapılan yatırımdır Rıdvan Mertöz bunu bildiği için ve bu tercihi kullandığı için kendilerine teşekkür ediyorum. İnsana yapılan yatırım ülkemizin geleceğine yapılan yatırımdır. Bu okullarda ve sınıflarda öğrencilerimiz ne kadar güzel yetişirlerse geleceğimiz o kadar aydınlık ve güvenli olur. Eğitimin unsurları vardır. Bunlardan bir tanesi de okullardır. Bir çocuğun yetişmesinde anne-baba genleri önemlidir, aile önemlidir, çevre önemlidir ve diğer önemli unsurda okuldur. Biz eğitime etki eden dört temel parametreden şu anda bir tanesinin açılışında bulunuyoruz. Okulun yapıldığı alanı Belediye olarak kamulaştırdık. Kamulaştırma çalışmaları sırasında bizlere yardımcı olan, zorluk çıkarmayan mülk sahiplerine teşekkür ediyorum. Güzelliği bütünüyle yâd etmemiz lazım. Dolayısıyla okulumuzun yapılması, Rıdvan Mertöz'ün bölgede bir okulu yapmayı tercih etmesi sadece bir okul yapmakla kalmadı, aynı zamanda şehrimizin özellikle olmayan tören meydanının da biran evvel yapılmasına sebep oldu. Bu anlamda hem okulu yaptırdığı için hemde meydanımıza biran evvel kavuşmamıza vesile olduğu için kendilerine teşekkür ediyorum. Bu süreçler Rıdvan Bey'in dediği gibi bürokratik süreçler. Milli Eğitim Müdürümüzü de tebrik ediyorum. Battal Bey özellikle Malatya'nın okullaşma ve okul haritalarının artırılması noktasında gerek okul öncesi, gerek ilkokul, ortaokul ve lise düzlemindeki okulların artırılması ve okuldaki nitelik ve kalitenin artırılması noktasında çok büyük gayretler gösterdiler. Özellikle fikirlerimizi söylediğimizde kendileri de bizimle birlikte bakanlığa gelip Sayın Valimizle birlikte çok hızlı bir şekilde neticelendirdik ve bugün hakikaten 115 gün gibi kısa bir süre yapılan bir okulun eğitim öğretimine başladığını görmek bizi ziyadesiyle mutlu etmiştir. Okulumuzun kısa sürede yapılması bizim açımızdan da, hayırsever iş insanımızın açısından da önemlidir.

Biz okulların bütün Malatya satına yayılmasını arzu ediyoruz. Sadece hayırsever iş insanlarımızın yaptıklarıyla değil, bizde yapıyoruz. Atatürk Kız Lisesi'ni yaptık, Battalgazi'de Anadolu Lisesi'ni yaptık. Şu anda kütüphane yapıyoruz. Bilkent Üniversitesi okullarının yapılması için her türlü imkânları Bilkent kurumuna sunduk. Burada da Sayın Cumhurbaşkanımıza özellikle teşekkür etmek istiyorum. Özellikle Bilkent Üniversitesi okullarının, anaokulu, ilkokul ve lisesinin Malatya'ya gelmesi Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla olmuştur. Bu talimat Malatya'ya Bilkent okullarının gelmesiyle alakalı değildir. Bilkent okullarında okuyacak Malatyalı öğrencilerin %75'i burslu ve ücretsiz okuyacaktır. Yine diğer hayırsever iş insanlarımız Mehmet Ali Aydınlar ve Erman Ilıcak Beyefendi okullar yaptı. Geçtiğimiz günlerde Sayın Bakanımızın katılımlarıyla Erman Ilıcak Beyefendinin yaptırdığı ve eğitim öğretimin başladığı Fen Lisesinin açılışını yaptık. Bu bölgede Fen Lisesi olmadığı için Sayın Bakanımız ve Milli Eğitim Müdürümüzle yapmış olduğumuz görüşmede yine yerini Malatya'nın en güzel yerlerinden biri olan Mişmiş park girişinde Büyükşehir Belediyesi olarak biz verdik ve Mehmet Ali Aydınlar Beyefendi güzel bir yer verirseniz okul yapalım dediler bizde beğendiniz yeri alın dedik. Çünkü okul denilince orada akan sular durur. Okul yapımı o bölgede de başladı ve Türkiye'de üç tane olan Teknolojik Fen Lisesinden bir tanesi şu anda Mişmiş parkın girişinde Battalgazi bölgemize yapılıyor. Belirttiğimiz hizmetlerimizi biz yapacağız. Bu şehirde biz bunları yapmakla mükellefiz ve mecburiyetindeyiz.

Bu şehir insanlık medeniyetinin başladığı şehirdir. Bu şehir Anadolu'yu Anayurt yapan destan şehirdir. Bu şehir Anadolu'da irfan coğrafyasını oluşturan, irfan insanlarını yetiştiren, Mevlanaları, Sadrettin Konevileri, İbni Arabileri yetiştiren irfan şehridir. Dolayısıyla bu şehirde şehr'ül emin olmakta bunlarla beraber biz daha üste çıkmak için kendimizi mecbur hissederiz. Gece gündüz demeden yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Durmak yok yola devam diyeceğiz, hizmetlere devam diyeceğiz. Çocuklarımızı da geleceğe en güzel şekilde hazırlayacağız. Biz çocuklarımızın öncelikle ailelerimize, toplumumuza, milletimize ve insanlığa yararlı bir birey olmalarını arzuluyoruz. Bu konuda da Milli Eğitim Müdürlüğümüz, öğretmenlerimiz velilerimizle birlikte en güzel şekilde geleceğe hazırlayacaklarıdır. Hizmetlerde emeği geçen Rıdvan Mertöz Beyefendiye, Sayın Valimize, Milli Eğitim Müdürlüğümüze, mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bir teşekkürü de özel olarak MESTON Genel Müdürlüğümüze yapmak istiyorum. MESTON Genel Müdürlüğümüz Türkiye'de bir anlayışı değiştirdi. Atatürk Kız Lisesi'ni yaptığımızda 6 ayda yaptı. O dönemde okullar 4 yıldan aşağı bitmezdi. Rıdvan Mertöz Ortaokulunu da 115 günde yaptı ve bitirdi. MESTON Genel Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür ediyorum. Okulumuzun Malatya'mıza, eğitim öğretim gören öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Vali Baruş: Bu yatırım Malatya'nın ve Türkiye'nin geleceğine katkıda bulunma anlamında çok değerli bir yatırım

Rıdvan Mertöz Ortaokulu'nun hayırlı olması temennisinde bulunan Malatya Valisi Aydın Baruş, Okulumuzda geleceğimize katkı sunacak çok hayırlı nesiller yetişmesi dileğinde bulundu.Vali Baruş, "Yapılan yatırımı üç önemli yönden değerlendirmek gerekir. Birincisi, inancımızda geleceğe yönelik hayır yapmak önemsenmiştir. Sevgili Peygamberimizin (S.A.V) bir hadisi şerifinde şöyle buyurulur. İnsan öldüğünde amellerinin sevabı kesilir. Şu üç şey müstesnadır bundan. Birincisi arkasında dua eden hayırlı evlat, ikincisi istifade edilen ilim ve üçüncüsü sadakayı cariye. Sadakayı cariye hayrı devam eden iyiliktir. Bir iyiliğin hayrı nasıl devam eder. Siz bu dünyadan göçüp gitseniz bile o geriye bıraktığınız yatırım, müesseseden faydalanan insanlar olduğu müddetçe sizin hanenize sevap yazılmaya devam eder. Ne mutlu bu sadakayı cariyeyi yapanlara. Rıdvan Mertöz beyefendiye ve ailesine. Kendilerini tebrik ediyorum, kendilerine teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyemizle işbirliği halinde çok hızlı bir süreç içerisinde Temmuz ayında temelini atmıştık. Bugün güzel bir günde okulumuzu eğitime açmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bu bölge okullar açsından sıkışık bir bölge. Okulların yapılabileceği yeterli olanların olmadığı bir bölge. Büyükşehir Belediyemiz tarafından kamulaştırılmış olan bu arsa üzerinde bu okulun inşa edilmesi çok önemli. Bölgedeki çocuklarımızın yürüyerek okula gelmeleri açısından. Şu anda bu okulumuzda 24 derslikte toplam 863 öğrencimiz öğrenim görmekte. Burası artık çocuklarımızın cıvıltılarıyla eğitim ve öğretim havası içerisinde mahallelilerimizin de huzuruna huzur katacak, sevincine sevinç katacak. Çöşnük bölgemizde Cengiz Topel ilk ve ortaokulu bulunmakta bu okullarımızda yeterli değil. Bu okullarımızı da bu sene yıkarak yerlerine 32 ilkokul ve 24 derslikli ortaokul inşa edeceğiz. Böylece Rıdvan Mertöz Ortaokulu ile birlikte bölge öğrencilerimiz için çok rahatlamış olacak.

Memursen konutlarının olduğu yerde 8 sınıflı anaokulu inşa edeceğiz. Geçtiğimiz günlerde ilimizi ziyaret eden Sayın Milli Eğitim Bakanımızın bizlere müjdelediği 40 anaokulundan birisi. Malatya şu anda eğitim açısından, eğitim tesisleri açısında çok şanslı bir dönemini yaşıyor. Şu anda 70'in üzerinde eğitim alanında devam eden yatırımımız var. Sayın Milli Eğitim Bakanımızın Malatya ziyaretlerinde müjdelediği 40 anaokulu ve 20 ilkokul ile birlikte bu sayı 130'un üzerine çıkacak. Dolayısıyla çocuklarımız çok daha rahat, ferah ve sosyal tesisleri mevcut olan okullara kavuşacaklar ve Malatya'nın geleceği daha fazla teminat altına alınacak. Bu yatırımın birinci yönünden bahsettik. İkinci yönü bu yatırımın geleceğe dönük bir yatırım olmasıdır. Bir ülkenin, bir ilin geleceğine yatırım yapmak istiyorsanız bu ilin ve ülkenin insan kaynağını önemsemeniz lazım. Rıdvan Mertöz Ortaokulunda okuyacak olan çocuklarımız ülkenin geleceği, Malatya'nın geleceği. Aralarından çok değerli bilim insanları çıkacak. Ülkemizin yüzünü ağartacak çalışmalar yapacak çok başarılı mühendisler çıkacak, tıp doktorları çıkacak ve diğer mesleklerden yetişen insanlar çıkacak.

Dolayısıyla burada yapılan yatırım şu anda Malatya'nın geleceğini kurtarma, Türkiye'nin geleceğine katkıda bulunma anlamında çok değerli bir yatırım. Yapılan yatırımın diğer bir yönü ise bir kadirşinaslık örneği. Rıdvan Mertöz Bey'in hayat hikâyesini dinledik. Nereden gelmişler, ne sıkıntılar çekmişler ama maddi refaha biraz ulaşınca ilini, memleketini unutmamışlar. Bu gerçekten takdir edilmesi gereken bir vefakârlık örneğidir. Yaptığı hayırdan dolayı kendisine teşekkür edelim. Okulumuzun ilimize, mahallemizdeki öğrencilerimize ve öğretmenlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Okulumuzda eğitim görecek olan çocuklarımızdan, okulumuzu yaptıran, yapılmasına vesile olan Rıdvan Mertöz'e, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Milli Eğitim Müdürümüze ve diğer arkadaşlarımıza dualarını eksik etmemelerini rica ediyoruz. Çünkü herkes bir ucundan tuttu ve bu hayrın gerçekleşmesine vesile oldu ve Malatya kazandı, Türkiye kazandı" diye konuştu.

Program sonunda Rıdvan Mertöz'e ablası tarafından bir tablo hediye edilirken ayrıca Rıdvan Mertöz Ortaokulu öğrencilerinden Elif ve Zeynep'te Rıdvan Mertöz ve eşine bir buket çiçek taktim ettiler.

Yapılan konuşmaların ardından İl Müftüsü Veysel Işıldar tarafından okunan duanın ardından açılış kurdelesi katılımcılar tarafından kesilerek Rıdvan Mertöz Ortaokulu gezildi.

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