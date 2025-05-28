Kavgayı izlerken vuruldu, kurşun karnından girip kaşından çıktı

Kavgayı izlerken vuruldu, kurşun karnından girip kaşından çıktı
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Bursa'da restoran işleten şahıs ile husumetlisi arasında çıkan tartışmada tabancadan çıkan kurşun üst katta kavgayı izleyen adamın karnından girip kaşından çıktı. Yaralı adam ifadesinde, "Tanımadığım şüpheliden şikayetçi değilim" dedi.

Bursa'nın Kestel ilçesinde nisan ayında akılalmaz bir olay yaşandı. Restoran işleten S.G. (57) ile iş yerine gelen husumetlisi Y.Y. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

MERMİ KARNINDAN GİRDİ, KAŞINDAN ÇIKTI

Bu sırada S.G.'nin belinden çıkardığı ruhsatsız silah ateş aldı, mermi, üst katta oturup kavgayı seyreden A.A.'nın (42) karnından girip kaşından çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, A.A.'yı, ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Kavgayı izlerken vuruldu, kurşun karnından girip kaşından çıktıS.G. (57)

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Polis tarafından yakalanan şüpheli, işlemlerinin ardından "Öldürmeye teşebbüs" suçundan adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarılan S.G.'nin avukatı Cem Atlı, "Yargıtay'ın öldürmeye teşebbüs kriterleri oluşmamıştır. Mağdur ile müvekkil arasında geçmişe dayalı husumet yoktur, hedef alma olmamıştır, adli rapora göre tek atış gerçekleşmiştir. Müvekkilin kasti bir fiili yoktur. Dosyada bulunan 3 kişi de Kestel'de ikamet edip, arkadaşlardır ve kimsenin birbirinden şikayeti bulunmamaktadır. Müvekkilin tahliyesini talep ederim" diye savunma yaptı. Mahkeme, S.G.'nin adli kontrolle serbest bırakılmasını kararlaştırdı.

"ŞÜPHELİDEN ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM"

Tedavisinin ardından taburcu olan A.A., polise verdiği ifadesinde, "Ben, restoranın üst katında oturup alkol içiyordum. Yaşanan arbedeyi duyunca kavgayı üst kattan izlemek istedim. Bu sırada tanımadığım S.G.'nin tabancasından çıkan kurşun, karnımdan girip iç organlarıma zarar verdikten sonra kaşımdan çıktı. Tanımadığım şüpheliden şikayetçi değilim" dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSuat:

Üs katta izlerken nasıl karnından girip kasığından çıkmış mermi onu anlayamadım. Bir terslik var duruş pozisyonunda. Görebilmek için kendini balkon demirinden sarkıtıp ayakları yukarı mı dikmiş.

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Haber YorumlarıKadir Tokay:

Nasıl şikayetçi değilsin ya? Beynini bir yerde mi unuttun?

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Haber YorumlarıHAKAN AKAN:

Nasıl yani karnından girip kaşından çıktı

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