Dev dalgalar koca restoranı böyle yuttu

Sağanak yağışların yol açtığı sel ile baraj ve deniz taşmaları sonucu zor günler geçiren Antalya'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Alanya ilçesine bağlı Dinek Mahallesi'nde dün kuvvetli rüzgar nedeniyle oluşan dev dalga, deniz kenarındaki restorana kadar ulaştı.

PERSONEL DAHİL NE VAR NE YOK SÜRÜKLEDİ

Restoran çevresindeki cam korkuluğu aşan dalga, masa ve sandalyeleri sürükledi. Temizlik yapan restoran çalışanı da dalganın etkisiyle yere düştü. Sürüklenen restoran çalışanının dalgadan kaçmaya çalıştığı anlar, kameraya yansıdı. Bu sırada yemek yiyen 2 müşteri de korkuyla masadan kalktı. Dalga nedeniyle su basan restoranda çalışanlar ve müşterinin yaşadığı panik, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı