Dev dalgalar koca restoranı böyle yuttu
Sağanak yağışların yol açtığı selle mücadele eden Antalya'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Alanya'da şiddetli rüzgar nedeniyle oluşan dev dalgalar, deniz kenarındaki restorana kadar ulaşıp personel dahil ne var ne yok sürükledi. Yaşanan dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Sağanak yağışların yol açtığı sel ile baraj ve deniz taşmaları sonucu zor günler geçiren Antalya'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Alanya ilçesine bağlı Dinek Mahallesi'nde dün kuvvetli rüzgar nedeniyle oluşan dev dalga, deniz kenarındaki restorana kadar ulaştı.
PERSONEL DAHİL NE VAR NE YOK SÜRÜKLEDİ
Restoran çevresindeki cam korkuluğu aşan dalga, masa ve sandalyeleri sürükledi. Temizlik yapan restoran çalışanı da dalganın etkisiyle yere düştü. Sürüklenen restoran çalışanının dalgadan kaçmaya çalıştığı anlar, kameraya yansıdı. Bu sırada yemek yiyen 2 müşteri de korkuyla masadan kalktı. Dalga nedeniyle su basan restoranda çalışanlar ve müşterinin yaşadığı panik, güvenlik kamerasına yansıdı.