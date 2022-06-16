Recep İvedik 7'den ilk görüntüler geldi!

İlk olarak 2008'de vizyona giren Recep İvedik, önemli gişe başarılarına imza attı ve Türk sinemasında bir fenomen haline geldi. Şahan Gökbakar'ın yazdığı ve oynadığı komedi film serisi, en son 2019'da altıncı filmiyle izleyicilerin karşısına çıktı. Gökbakar, üç yıllık sessizliği mart ayında bozdu ve Recep İvedik 7 için hazırlıkların başladığı müjdesini verdi. Son olarak Disney+, Recep İvedik 7 filminin ilk görüntülerini paylaştı.

Disney+, Recep İvedik 7'nin ilk görüntülerini paylaştı

Şahan Gökbakar'ın açıklamasından gazeteci Birsen Altuntaş, Recep İvedik 7'nin Disney+ için çekileceğini açıkladı. Hatta toplamda 6 hafta sürmesi planlanan çekimlerin İstanbul ve diğer şehirlerde yapılacağını da ifade etti.

Kaldığı yerden devam ediyor. #Recepİvedik7 çok yakında sadece Disney+'ta. pic.twitter.com/dWJ3aN2kYo — Disney+ Türkiye (@DisneyPlusTR) June 16, 2022

Geçtiğimiz günlerde Türkiye pazarına giriş yapan Disney+, Recep İvedik 7'nin ilk görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Bu noktada "Kaldığı yerden devam ediyor, Recep İvedik 7 çok yakında sadece Disney+'ta" ifadelerini kullanan platform, filmin konusuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Disney Plus'tan reklamlar için örnek hamle!

Paylaşılan görüntülere baktığımızda ise yıllardır seriden aşina olduğumuz Şahan Gökbakar ve Nurullah Çelebi'ye ek olarak ilk kez Öznur Serçeler karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda altıncı filmde Konya yerine yanlışlıkla Kenya'ya giden Recep, maceralarına bu sefer bir köyde devam ediyor.

Yukarıda da belirttiğimiz üzere Recep İvedik 7 konusu ve çıkış tarihi ile ilgili herhangi bir bilgi yok. Ancak ilerleyen dönemlerde yeni detayların ortaya çıkmasını bekliyoruz.

Disney+ Türkiye fiyatı ne kadar?

Disney'in sevilen servisi, bugünden itibaren Türkiye pazarında yayına başlayadı, Türkiye fiyatı ise aylık 34,99 TL, yıllık 349,90 TL olarak belirlendi. Ön kayıt yaptıranlar içinse 8 ay fiyatına 12 ay kampanyası mevcut. Yani 1 yıllık üyelik %16 daha uygun fiyatla 279,90 TL'ye denk geliyor.

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