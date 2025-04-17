"CHP'ye kayyum atanacak" sözleri nedeniyle hakkında "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlatılan Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı.

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, sosyal medya hesabındaki paylaşımda CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'ndaki şaibe iddialarına ilişkin yarın 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek ilk duruşmanın ardından partiye kayyum atanacağını öne sürdü.

AÇIKLAMALAR ART ARDA GELDİ

Kütahyalı'nın iddiasının ardından peş peşe açıklama geldi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi iddiaların manipülasyondan ibaret olduğunu belirtti.

BAKAN TUNÇ: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da kayyum iddiasının doğru olmadığını kaydederek, yalan paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kütahyalı hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan re'sen soruşturma başlatıldığını duyurdu. CHP'ye kayyum atanacağına yönelik iddiasıyla ortalığı karıştıran Rasim Ozan Kütahyalı bugün "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınıdı.

BORSA İSTANBUL'DA SERT DÜŞÜŞ

Rasim Ozan Kütahyalı'nın söz konusu iddiasının ardından Borsa İstanbul'un vadeli pazarında çöküş yaşandı. Sürekli işlem seansının 18.00'de sona erdiği Borsa İstanbul'da vadeli piyasalar (futures) çok sert düşüşe geçti. XU030D1 endeksinde büyük kayıplar meydana geldi.

RASİM OZAN KÜTAHYALI KİMDİR?

Rasim Ozan Kütahyalı, 30 Nisan 1981 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Kütahyalı, İzmir 60. Yıl Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı. Buraya kayıt yaptırıp okumaya başladıysa da, ikinci sınıftayken okulundan ayrıldı.

Bir dönem Taraf gazetesinde yazarlık yapmıştır. Köşe yazarlığından önce, Plato Film'de metin yazarlığı ve kast direktörlüğü yaptı. Aralık 2009'dan itibaren Ters Cephe programında yorumculuk yapmaya başladı.

Kütahyalı şu an Beyaz TV'de Beyaz Futbol programında yorumculuk yapmaktadır. Kütahyalı'nın Nagehan Alçı ile evliliğinden 2 kızı vardır.