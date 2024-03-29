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Otobüs biletlerine yüzde 20 zam

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31 Mart'ta yapılacak seçimler dolayısıyla bu hafta otobüs firmalarında hareketlilik olduğunu söyleyen Tüm Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, biletlerin tükenmesi üzerine ek seferler konulduğunu belirtti.

SEÇİM YOLCULUKLARI DAHA ÇOK ANADOLU'YA

Birçok kişinin seçimde oy kullanabilmek için şehir değiştirdiğini ve gidişlerin daha çok Anadolu'ya olduğunu belirten Yıldırım, önümüzdeki hafta ortasından itibaren otobüs seferlerinde bayram yoğunluğunun başlayacağını söyledi.

"Normal seferlerde biletler tükendi. Ramazan Bayramı tatili nedeniyle otobüslere ek seferler düzenlendi." diyen Yıldırım, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın turizm araçlarının da yolcu taşımada kullanılması için yaptığı geçici düzenlemenin Ramazan Bayramı boyunca geçerli olacağını hatırlattı.

6 BUÇUK MİLYON SEYAHAT EDECEK

Ülke genelinde şu an günde ortalama 11 bin otobüs seferi düzenlendiğini dile getiren Yıldırım, "Ramazan Bayramı tatili süresince düzenlenecek ek seferlerle günde yaklaşık 15 bin otobüs yolcu taşıyacak. Ek seferler daha çok Ramazan Bayramı öncesinde ve sonrasındaki 3 gün yoğunlaşacak. Bu sürede yaklaşık 6,5 milyon kişinin otobüslerle seyahat etmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

BİLETLERE YÜZDE 20 ZAM

Yıldırım, zaman zaman otobüs kazalarının olduğunu belirterek, sürücülerin yorgun, uykusuz ve bakımsız araçlarla yola çıkmasının önüne geçildiğinde bunların da azalacağını dile getirdi.

Seyahat edecek vatandaşların da emniyet kemeri takma konusunda özen göstermeleri gerektiğine dikkati çeken Yıldırım, bunun yasal bir zorunluluk olduğunu hatırlattı.

Otobüs firmalarının rekabetine de değinen Yıldırım, seçim ve Ramazan Bayramı öncesinde otobüs biletleri fiyatlarında yaklaşık yüzde 20 artış yaşandığını kaydetti.

Otobüs biletlerine yüzde 20 zam

Kaynak: AA / Güncel

Mustafa Yıldırım Ramazan Bayramı Tatil Ulaşım Turizm Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Oğuzhan KESKİN:

Ne kadar da fırsatçı milletiz, 9 gün bayramı duydular, haydi yallah dediler.... Sırada ki gelsin....

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ekaf paseh:

sorsan herkes müslüman ramazan gelir yiyeceğe zam ramazanı eda ettik bitti annemizin babamısın ellini,toprağını görelim deriz otobüse zam bu nasıl iş arkadaş...

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Turgut KARAÇAY:

Mazot olmus litresi 45 Tl., dolar 32.3Tl asil secimlerden sonra gorecegiz...Firsatcilik derken bir de ulkedeki ekonomiyi dusunun.....

3
1
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