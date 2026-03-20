Sakarya ve çevre illerde bayram namazı kılındı

Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Düzce, Karabük ve Bartın'daki camilerde Ramazan Bayramı namazı kılındı. Cemaat, birlik ve beraberlik mesajlarıyla dualar etti ve bayramlaşma gerçekleştirdi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde vatandaşlar, bayram namazını kılmak için tarihi Orhan Cami'ye geldi.

Hutbe ve vaaz dinleyerek dua eden cemaat, namazın ardından cami önünde bayramlaştı.

Bartın

Bartın'da bayram namazını kılmak isteyenler, Şadırvan, Arap, Orta, Orduyeri, İmam Hatip ve Esentepe başta olmak üzere kentteki camilerde saf tuttu.

Yukarı Halil Bey Camisi'ndeki vaazda, birlik ve beraberlik mesajları verildi, bayram ziyaretleri ve dargınlıkların son bulmasının önemi vurgulandı.

Çocukların da ilgi gösterdiği namaz sonrasında cemaat bayramlaştı.

Kocaeli

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde vatandaşlar, Ramazan Bayramı namazı için tarihi Fevziye, Orhan, Pertev Mehmet Paşa ve Mehmet Ali Paşa camilerini doldurdu.

Çocukların da aralarında bulunduğu cemaat, İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu'nun Fevziye Camisi'nde verdiği hutbeyi dinledi.

AK Parti İl Başkanı Şahin Talus ile Müftü Sönmezoğlu, namazın ardından cemaatle bayramlaştı.

Zonguldak

Zonguldak Uzun Mehmet Camisi'nde saf tutan cemaat, namazın ardından okunan hutbeyi dinledi, tekbir getirdi.

Dua sonrası cami içerisinde halka oluşturan cemaat bayramlaştı.

Karabük

Karabük'te cemaat, bayram namazını kılmak için camileri doldurdu.

Yeşil Mahalle Yeşil Camisi'ne gelenler, namazı kıldıktan sonra hutbeyi dinledi, dua etti.

Namazın ardından cami dışında toplu bayramlaşma yapıldı.

Düzce

Düzce'de de Ramazan Bayramı dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu.

Selçuklu mimarisi tarzında inşa edilen Akçakoca Merkez Camisi'ndeki vaazda, birlik ve beraberlik mesajları verildi, bayram ziyaretleri ve dargınlıkların son bulmasının önemi anlatıldı.

Çocukların da ilgi gösterdiği bayram namazı sonrasında vatandaşlar bayramlaştı.

Kaynak: AA / Selim Bostancı
