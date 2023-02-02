Rahimsiz ve vajensiz olarak dünyaya geldi, hayatı kabusa döndü

DÜNYADA 5 bin kadından 1'inde görülen MRKH sendromuyla rahimsiz ve vajensiz doğan Z.T.'nin (19) hayatı, kabus oldu. Ailesinin adet görmediği için götürdüğü doktorların 'Sağlıklısın' dediği Z.T.'nin evliliği, 8 ay sürdü. Eşinin "Sen kadın değilsin; erkeksin, eş cinselsin, beni kandırdın" diyerek boşanma davası açtığı Z.T.'ye, Kars Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Polikliniği'nde, laparoskopik cerrahi ile karın içi (periton) zarından vajina yapıldı. Z.T., "Ameliyat oldum, hiçbir sıkıntım kalmadı. Çok şükür iyiyim" dedi.

Kars'ta 11 çocuklu ailenin kızı olarak dünyaya gelen Z.T., ergenliğe girmesine rağmen adet görmeyince ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Doktorların muayene ederek 'Sağlıklısın' dediği Z.T., ilerleyen yaşlarda evlendi. Yaklaşık 8 ay evli kalan Z.T.'nin eşi, "Sen kadın değilsin; erkeksin, eş cinselsin, beni kandırdın" diyerek boşanma davası açtı. Kars Adliyesi'nde görülen dava sürecinde cinsiyet tayini için hastaneye sevk edilen Z.T.'ye, Kars Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Polikliniği'nde, kadın doğum uzmanı Dr. Müjde Canday tarafından nadir görülen doğumsal anomali olan MRKH sendromu teşhisi koyuldu. Dünyada 5 bin kadında 1 görülen MRKH sendromu nedeniyle Z.T.'nin, rahimsiz ve vajensiz doğduğu belirlendi. Z.T.'ye laparoskopik cerrahi ile karın içi zarından vajina yapıldı.

Hastalığı nedeniyle çok büyük sıkıntılar çektiğini anlatan Z.T. ise "Ameliyat oldum, hiçbir sıkıntım kalmadı. Çok şükür, iyiyim. Ameliyatım çok güzel geçti. Hastanede bana doktorlarım ve hemşireler, çok güzel baktılar. Benim gibi olan kızlar, korkmasın. Ben bu durum için intihara kadar gittim. Eşim bana 'Sen eş cinselsin' diyerek tepki gösteriyordu. Söyleyemediğim ve hatırlamak bile istemediğim birçok şey yaşadım. Mahkeme yoluyla Müjde ve Aslıhan hocam ile tanıştım ve bu ameliyatı oldum. Ameliyat sonrası köyüme döndüğümde insanlar, benim için sevinecekler sanmıştım ama bu defa da herkes bana 'Bu erkekti, ameliyatla kadın yaptılar' diyor. Böyle bir şey yok. Şimdi tek isteğim; bunları unutup, okumak. Zorluklar çektim, bu hastalık yüzünden. Kimse de bana inanmadı, eşim boşanma davası açtığında, hakim bile bana inanmadı. İlk gittiğim doktor hastalığımı teşhis edebilmiş olsaydı elbette evlenmezdim, tedavi olurdum" dedi.