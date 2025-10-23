Haberler

Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Telif Hukuku Paneli Erzurum'da Gerçekleştirildi

Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Telif Hukuku Paneli Erzurum'da Gerçekleştirildi
Atatürk Üniversitesi ve RATEM işbirliğiyle düzenlenen panelde, telif hukuku ve medya alanındaki etik sorumluluklar ele alındı. İletişim Fakültesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, fikri mülkiyet bilinci ve yaratıcı içeriklerin korunmasına dikkat çekildi.

Erzurum'da, Atatürk Üniversitesi ile Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM) işbirliğinde "Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Telif Hukuku" paneli düzenlendi.

İletişim Fakültesi Çok Amaçlı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen panel öncesinde katılımcılar ve RATEM Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Şerbetcioğlu tarafından üniversitelerarası iletişim fikirleri yarışması "Aklıma Bir Fikir Geldi" sergisi açıldı.

Panelde konuşan Şerbetcioğlu, RATEM'in bu tür etkinlikleri uzun yıllardır yaptığını, bu sene de 15'incisini düzenlediklerini söyledi.

Projenin, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile RATEM'in gözbebeği olduğunu dile getiren Şerbercioğlu, "Telifiniz nerede başlıyor olayını öğrenebilmeniz için, kendi hakkınızı savunabilmenizi sağlayacak bu tarz programları yapıyoruz. Geçtiğimiz sene 700-800 gibi çok büyük bir rekor eseri kabul ettik. Bu sene de radyo, televizyon, gazete, dergi, yeni medya, çizgi film, animasyon ve bu sene autdoor kısmını da koyarak 6 ayrı kategoride ödüllerimiz olacak." ifadesini kullandı.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu da RATEM tarafından düzenlenen panele üniversite olarak ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Burada düşüncenin ve inovasyonun kıymetini esas alan, çağımızın en önemli konularından biri olan fikri mülkiyet ve telif hakları konusu üzerinde durmak için bir aradayız." dedi.

Radyo ve televizyon yayıncılığının fikirlerin, emeğin ve bilginin dolaşıma girmesinde en etkili alandan birisi olduğunu ifade eden Hacımüftüoğlu, şöyle konuştu:

"Ancak dijitalleşmenin hız kazandığı günümüzde bu alan aynı zamanda fikri emeğin korunması, üretimin etik sınırlarının belirlenmesi ve inovatif içeriklerin sürdürülebilirliği açısından ciddi bir bilinç gerektirmektedir. RATEM'in yıllardır sürdürdüğü bu farkındalık programı ülkemizde medya alanında telif bilinci, etik sorumluluk ve iletişim hukuku kültürünün yerleşmesine öncülük etmektedir."

Hacımüftüoğlu, üniversitelerin yalnızca bilgi üreten kurumlar olmadığını, bilginin hukuki, ahlaki ve toplumsal sorumluluk bilinciyle korunmasını sağlayan kurumlardan olduğunu, üniversite olarak her düşüncenin emek ürünü anlayışıyla öğrencilerin üretken ve hak bilinci yüksek bireyler olarak yetişmesine önem verdiklerini sözlerine ekledi.

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Raci Taşcıoğlu ise telif hukukunun gereklilik değil, aynı zamanda etik tutum ve kültür meselesi olduğunu belirterek, "İletişim Fakülteleri bu bilincin geliştiği mekanlardır. Öğrencilerimize sorumluluklarını öğretmeye çalışıyoruz çünkü iyi bir iletişimci bilginin kaynağını koruyan, emeğe saygı duyan ve özgün fikirleri çoğaltan kişidir. Düzenlenen panel bu anlayışın bir parçası olarak önem taşıyor. Programın fakültemizde olması ayrı bir gurur kaynağıdır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Hacımüftüoğlu, panelistlere teşekkür belgesi takdim etti.

